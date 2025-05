Agricultura y bananeros dicen lluvias han sido beneficiosas

Hasta el momento, las lluvias que han ocurrido en el territorio nacional han sido más beneficiosas que dañinas para el sector productivo, a pesar de los desbordamientos de algunos afluentes y las inundaciones que han causado en algunas zonas rurales y urbanas.

La información fue ofrecida por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien realizó un recorrido de supervisión en la región del Cibao durante el fin de semana. El funcionario explicó que, hasta que no pasen y bajen el agua de las parcelas y caminos rurales inundados no se podrá saber con exactitud la situación que estará dejando este fenómeno, pero que por lo visto los niveles de lluvia han sido más positivos que negativos.

“Hasta tanto pasen y baje el agua de las parcelas y caminos rurales inundados es que se hará la evaluación, por el momento solamente están en labores preventivas de supervisión y orientación de los agricultores y productores”, respondió el ministro, a través del director de comunicaciones del ministerio.

Agregó que tan pronto bajen las aguas se tienen planeadas acciones de asistencia, limpiezas de canales, limpieza de parcela, entrega de insumos agrícolas, verificación del ganado y aves en granjas para auxiliar a quienes hayan sido perjudicados.

Esta percepción del beneficio de las lluvias expresada por el ministro, fue corroborada por el dirigente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), Berto Matías (Bertico), quien afirmó que las lluvias no han hecho daño en la Línea Noroeste porque no han sido tan frecuentes ni sistemáticas, aunque precisó que en zonas urbanas sí se han registrado daños por las inundaciones.

“Por lo menos en las provincias más agrícolas que son Valverde y Montecristi no ha habido daño producto de las aguas, no así en la parte urbana, que ahí sí que ha habido daño, específicamente en el municipio de Mao donde no hay sistema pluvial para unificar el agua y dirigirla a un lugar en específico”, señaló Bertico.

Enfatizó que las aguas lo que han sido es beneficiosa para la agricultura, que dijo “tanto lo necesitaba y han venido a favorecer los cultivos, por lo tanto nosotros, como parte agrícola, lo que nos sentimos es favorecidos”.