Director de Aduanas asegura que la logística será el petróleo de República Dominicana

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, aseguró que la logística es el futuro de la economía dominicana, de la mano del posicionamiento del país como un hub logístico regional.

El funcionario, en una conversación con estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), señaló las cifras que sustentan porqué la logística es ya el principal generador de divisas para la economía dominicana, cuando se totalizan las exportaciones de los regímenes de zonas francas y nacionales.

“Mucha gente no reconoce que tenemos la capacidad de ser una potencia exportadora y el principal generador de divisas para nuestra economía no son las remesas, no es el azúcar ni el café ni el cacao, son las exportaciones que, en más de un 70%, producen nuestras zonas francas”, explicó Sanz Lovatón.

Explicó sobre los trabajos que, desde esa entidad, se están haciendo para crear condiciones favorables de inversión de cara a la logística, y dijo estar convencido de que ese será el nuevo eje económico que seguirá aportando educación, seguridad, empleo y oportunidades al país.

“La logística será nuestro petróleo”, puntualizó al esbozar sobre la conectividad aérea y la tecnología que se ha instalado en los puertos y aeropuertos del país, para eficientizar las operaciones aduaneras y comerciales.

Dijo a los estudiantes, que pueden contar con el Gobierno dominicano, pero especialmente con la Dirección General de Aduanas (DGA) en el propósito de estudiar las carreras asociadas a la logística, y anunció que está en la etapa final de un acuerdo con el rector magnífico de esta universidad para patrocinar becas y estudios en el extranjero relacionados a la logística.

Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector magnífico de la UASD, expresó el honor de escuchar y presenciar de los avances y ejecutorias en el país en materia logística del propio director de Aduanas, al tiempo que reconoció con la entrega de los símbolos de la universidad, la transformación que ha logrado su gestión.

Beltrán calificó, además, que “Solo un buen gerente, con políticas gubernamentales claras y encaminadas al desarrollo socioeconómico de un país, logra hacer, de la República Dominicana, un puerto seguro para el desarrollo de los diferentes sectores productivos aduanales, más ágiles y eficientes”.

Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, consideró que la invitación al director de Aduanas para una conferencia en esa universidad y el entusiasmo que la misma generó en el estudiantado, es un reconocimiento al trabajo que este ha venido desempeñando al frente de esa importante entidad recaudadora del Estado dominicano.

“Las aduanas presentan un alto desempeño en términos recaudatorios y eso es un ejemplo de una labor eficiente, pero, también, recientemente hemos visto que la aduana dominicana ha recibido un reconocimiento internacional de las aduanas iberoamericanas, y eso expresa el trabajo y el esfuerzo de lo que esta gestión ha venido haciendo”, señaló Ciriaco.

Sanz Lovatón ofreció la conferencia “República Dominicana como hub logístico”, en el auditorio profesor Ricardo Michel, el cual fue abarrotado por cientos de estudiantes de las carreras de Economía, Comercio Exterior y Aduanas, entre otras.