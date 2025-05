Satanización de la minería

En el 2024 entraron más de 11 millones de turistas (incluyendo cruceristas) que generaron ingresos por US$10,974 millones. Las remesas representaron US$11,765 millones, la inversión externa alcanzó los US$4,512 millones y las exportaciones totales US$12,925 millones donde las zonas francas representan un 67%.

Las exportaciones mineras crecieron 3.4% en el 2024, representando el 43.3% de las exportaciones nacionales (US$1,713 millones), gracias al repunte en la demanda de oro, cobre, zinc y desperdicios de metales preciosos.

También contribuyó con el 1.4% del PIB, representando el 5.4% del sector industrial, el 6% de los ingresos en moneda extranjera, el 5% de la inversión directa (US$164 millones de dólares) y recaudaciones fiscales de RD$12,000 millones.

¿Cuál es el punto? Que son datos ridículos para un sector que es el único capaz de aumentar hasta un 60% las exportaciones nacionales en el corto plazo, algo imposible en otro rubro exportable. Además, la minería es uno de los sectores más atractivo para impulsar la inversión extranjera y el empleo,

Solo con la puesta en marcha de la presa de cola de la Barrick Gold y con un oro que se cotiza en US$3,300 la onza troy, la producción aumentaría de 500 mil onzas troy a más de 800 mil, duplicando los ingresos fiscales y atrayendo inversión externa por más de US$2,000 millones. Si a eso le súmanos la explotación y exportación de las tierras raras y otros minerales, el aporte de la minería al PIB podría saltar de 1.4% al 8% del PIB en pocos años.

Sin embargo, continua la SATANIZACIÓN de la minera. Todo lo contamina, daña el medio ambiente, afecta comunicades y son recursos no renovables. ¿Pero, qué sucedería en el mundo si no hubiera carbón, cobre, petróleo, bauxita, ferroníquel, zinc, etc.? Estaríamos viviendo en la época medieval.

La ciencia ha avanzado bastante reduciendo al mínimo los efectos contaminantes de las explotaciones mineras y su impacto ambiental.

Igualmente, los desplazamientos de comunidades no son un problema, como sucedió en el caso de la Barrick, que reubicaron a muchas familias en un entorno urbanístico que mejora su calidad de vida. Aun así, siguen las protestas. ¿Qué mano las impulsa y con que fines?

Republica Dominicana tiene un gran potencial en la minería y la estamos desaprovechando por nuestra estupidez. Esos ambientalistas fanáticos deberían irse a las montañas para proteger nuestros bosques y ríos, donde la tala indiscriminada y la extracción ilegal de materiales en las cuencas han conducido a la desaparición de 700 ríos y cañadas en los últimos 30 años.