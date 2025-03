País entrega presidencia de asamblea BID pidiendo la unidad para enfrentar incertidumbre económica

República Dominicana terminó su paso por la presidencia de las Asambleas Anuales de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de que el ministro de Hacienda, José –Jochi- Vicente, ocupara la posición desde el 10 de marzo de 2024.

Al encabezar este viernes el encuentro desarrollado en Santiago de Chile, Vicente entregó la dirección de la Asamblea Anual del BID 2025-2026, al ministro de Hacienda de este país sudamericano, Mario Marcel, quien asumió la responsabilidad de coordinar y supervisar el funcionamiento de la Asamblea del BID, fomentando el desarrollo en los países de la región.

Además de agradecer a los representantes de los Estados que integran el BID la oportunidad otorgada a los dominicanos, Vicente utilizó sus últimas declaraciones como presidente del órgano de cooperación para hacer un llamado de unidad a los países del Caribe y América Latina, con el objetivo de mitigar el panorama incierto que impacta a la economía regional por los recientes cambios políticos.

“Los efectos de la inflación global, las fluctuaciones de los precios de la materia prima y la vitalidad en los mercados financieros internacionales, son factores que podrían generar efectos disruptivos en nuestras economías”, dijo el ministro al hablar ante decenas de representantes gubernamentales de los países pertenecientes al BID.

Para el funcionario dominicano, este escenario requiere la implementación de políticas “razonables y flexibles” que protejan la estabilidad económica y las condiciones sociales de los Estados latinos.

“Es crucial que sigamos fortaleciendo el multilateralismo y promoviendo la cooperación regional, debemos seguir trabajando en conjunto para impulsar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible y la estabilidad en un entorno internacional desafiante”, sugirió.

Aseguró que República Dominicana continuará trabajando, de manera cercana, en colaboración con el BID para impulsar proyectos e iniciativas que promuevan el “progreso de nuestros países, la inclusión social… de nuestras instituciones”.

El presidente del BID, Ilan Goldfjan, y el presidente entrante de la Asamblea, ministro de Hacienda chileno Mario Marcel; reconocieron y destacaron la correcta participación de República Dominicana ocupando el rol de coordinador para los 48 países miembros.

El presidente de Chile, Daniel Boric, también asistió a este encuentro, en el que los economistas estarán convocados hasta el domingo a varias mesas de trabajo, en la cual establecerán las medidas que implementarán a partir de este año para cumplir con las 11 reformas aprobadas en la pasada Asamblea en Punta Cana.

Esta estrategia edificada por el BID tiene tres objetivos fundamentales: reducir la pobreza y la desigualdad, hacer frente al cambio climático e impulsar el crecimiento regional sostenible.

Para lograrlos, el órgano bancario trabajará en siete áreas de enfoque operativo. Tres de ellas son transversales a todos los sectores: biodiversidad, capital natural y acción climática; igualdad de género e inclusión de diversos grupos de población; y capacidad institucional, Estado de Derecho y seguridad ciudadana. Mientras que las otras cuatro áreas de enfoque son protección social y desarrollo del capital humano; desarrollo productivo e innovación a través del sector privado; infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva; e integración regional.

“Escenarios desafiantes”

Desde el inicio de este 2025, las relaciones comerciales y diplomáticas entre los países del continente americano han recibido cambios que provocaron una ola de teorías realizadas por expertos, intentado predecir cuál podría ser el futuro financiero en los próximos años. Aunque la llegada de Javier Milei a la Presidencia de Argentina también fue unas de los motivos, la asunción nuevamente de Donald Trump fue la principal razón para que el “statu quo” iniciará una temporada de cambios, con el anuncio de subidas arancelarias, la detención de programas internacionales de asistencia como lo fue la USAID y las deportaciones masivas de los inmigrantes situados en Estados Unidos que evadieron los procesos migratorios regulares.

Sin embargo, aún República Dominicana se mantiene intacta, sin percibir en sus relaciones bilaterales una degradación o sanción por los países que tienen diferentes mandatos gubernamentales, como son los casos antes mencionados.

Según datos expresados por el presidente Luis Abinader, República Dominicana es en la actualidad la séptima economía más grande de América Latina y el Caribe, siendo el resultado de la “confianza” y el “buen clima de inversión que hemos logrado edificar”.

Abinader dijo al hablar el pasado miércoles en una reunión con empresarios del Consejo de las Américas que el país ha cultivado una “sólida estabilidad social, política y macroeconómica”, siendo una de las naciones más “dinámicas” y de “mayor crecimiento en la región”.

No obstante, los bajos niveles de ingresos que recibe el Gobierno dominicano mediante la recaudación de impuestos, el continuo acceso a préstamos internacionales y pago de intereses por los empréstitos mantiene en los distintos sectores una discusión que todavía no permite el consenso: La necesidad de una reforma fiscal que garantice más ingresos tributarios y elimina la brecha existente provocada por los sectores que no pagan y evaden los impuesto.