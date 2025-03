Las exportaciones dominicanas hacia Haití crecen un 54.65% en enero pese a crisis social

Tras unos meses convulsos en 2024, las exportaciones dominicanas a Haití iniciaron el 2025 con un repunte favorable, a pesar de la cruda crisis social y política que atraviesa ese territorio a causa de las pandillas.

En enero, las ventas totales hacia el país vecino cerraron con un valor de US$ 96.77 millones, lo que supone un aumento de 54.65% en comparación con el mismo período del año anterior, que alcanzó US$ 62.57 millones, según la Dirección General de Aduanas (DGA).

Solo las exportaciones nacionales —los bienes producidos en el país con insumos y mano de obra local que son vendidos a otros países— aumentaron un 79.41%, al obtener un valor de US$ 66.40 millones, indicó la DGA en el informe mensual del comercio bilateral.

Las exportaciones de zonas francas —productos elaborados en parques industriales con beneficios fiscales— registraron una leve contracción de 2.80%, al lograr un valor de US$ 23.81 millones, precisó la entidad recaudadora en el boletín, publicado en su portal web.

Para entender la recuperación de las ventas en ambos regímenes hacia territorio haitiano, solo hay que repasar los números de enero de 2024: las nacionales cerraron con un valor de US$ 37.01 millones y de zonas francas de US$ 24.50 millones.

Dentro del intercambio comercial, las exportaciones nacionales y de zonas francas son las que tienen una mayor influencia en las economías de estos dos países caribeños, así como en las de otras de la región y el resto del mundo.

Luego están los regímenes de ‘reexportación’ (US $4.17 millones) y ‘admisión temporal’ (US $2.39 millones), que, aunque son importantes, tienen una menor incidencia en las transacciones internacionales.

“Es buena noticia ver que la situación se ha ido estabilizando”, dijo a LISTÍN DIARIO el economista Henri Hebrard. “Mantener este nivel ‘normalizado’ durante todo el 2025 augura un muy fuerte crecimiento de las exportaciones para este año”.

Las razones de este repunte, explicó Hebrard, podrían estar relacionadas con una cierta “normalización” en Haití y las “dificultades” que enfrenta ese territorio de importar bienes directamente desde otros países.

“Esta recuperación tan notoria se empieza a producir a partir de septiembre 2024”, afirmó el economista.

El comercio bilateral se desplomó tras la decisión del presidente Luis Abinader de cerrar todas las fronteras en el último cuatrimestre de 2023, sumado al aumento de la violencia en el país vecino. Las consecuencias de esa situación se prolongaron durante el 2024.

“De hecho, si observamos el valor anual de las exportaciones hacia Haití, mientras alcanzaron su mejor nivel desde 2019 a 2022, con valor de US$ $1,039.47 millones, luce posible alcanzar un valor en torno a los US$ 1,000 millones en 2025, lo que significaría un muy fuerte incremento de un +11.6%, frente a los US$ 896.11 millones (totales) de 2024”, pronosticó Hebrard.

Productos exportados

El 58.27% de las exportaciones nacionales hacia Haití se concentraron en 10 productos. De esa cantidad, al menos tres registraron números descomunales en enero en comparación con el mismo período del año anterior: las ventas de cementos hidráulicos ascendieron a US$ 7.79 millones, lo que representa un 999.32%; las de barras de hierro o acero a US$ 5.65 millones (354.83%); y las de aceite de soja a US$ 5.21 millones (354.68%).

La lista la completan otros productos, como: harina de trigo (US$ 4.97 millones), productos de panadería y galletería (US$ 3.55 millones), preparaciones para salsas (US$ 2.69 millones), artículos plásticos para envasado (US$ 2.53 millones), pastas alimenticias (US$ 2.43 millones), hortalizas secas (US$ 2.09 millones), bebidas azucaradas (US$ 1.79 millones).

El 91.88 % de las exportaciones de zonas francas también se concentró en 10 productos, destacándose, principalmente: t-shirts y camisetas de punto (US$ 9.97 millones), tejidos de algodón (US$ 6.59 millones), tejidos de hilados sintéticos (US$ 1.11 millones), de acurdo con la DGA.

Importaciones

En enero, las importaciones totales provenientes de Haití ascendieron a US$ 52 millones, lo que representa una disminución de 11.76%, con respecto al mismo período de 2024.

Las importaciones del régimen zonas francas presentaron una variación de -32.72 %, mientras que las de despacho a consumo de 528.45 %, indicó la entidad recaudadora.