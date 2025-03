Daniel Toribio: El dinero de Aerodom se gastó y no fue en las obras que el presidente prometió

El exministro de Hacienda, Daniel Toribio Marmolejos criticó que desde el mismo gobierno se admita que se gastó el dinero proveniente de la extensión del contrato de arrendamiento de Aerodom, y no fue para ejecutar las obras que el presidente Luis Abinader prometió que se construirían con esos recursos.

Agregó que ya el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, “reconoció que gastaron el dinero y que no se gastó en lo que dijo el presidente”.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el economista y profesor universitario reconoció que la política da para todo, pero entiende que la sociedad dominicana se merece una cosa mejor.

“Lo que ha pasado con los recursos de Aerodom no tiene explicación posible. Yo escuché al buen amigo José Rijo reconociendo una cosa que está clara, que se gastó el dinero, y no fue en lo que dijo el presidente, creo que en eso está claro, pero no entiendo por qué el presidente, para justificar la ampliación de casi 40 años a la concesión de Aerodom, dijera que lo dedicaría a unas obras donde no gastó un solo centavo”, insistió Daniel Toribio.

El exadministrador del Banco de Reservas reconoció que le provocó cierta hilaridad lo externado por el director de presupuesto, José Rijo cuando dijo que “el dinero es fungible”.

“Cuando se habla de que el dinero es fungible, quiere decir que tú lo puedes gastar en una cosa o en la otra; yo no digo que eso no sea así. Ahora, tú no puedes justificar toda una estrategia, toda una política, a partir de llegar a unos compromisos y no decirle a la sociedad que no cumpliste con esos compromisos, así no”, deploró el dirigente opositor.

Toribio Marmolejos censuró que en la gestión de casi cinco años del gobierno del PRM que preside Luis Abinader no haya concluido una sola obra importante de las que se iniciaron, y puso como ejemplo la línea 2C del Metro de Santo Domingo, la reparación de la autopista Duarte, el monorriel de Santiago, entre otros proyectos cuyas fechas de conclusión se han prometido en varias ocasiones, y cuando llega ese tiempo, los trabajos no han finalizado.

Exministro Hacienda alerta 36% ingresos tributarios se destina pago intereses de la deuda

Alertó sobre el rumbo que lleva el endeudamiento en la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno, a tal punto que en el recién pasado mes de febrero el 36% de los ingresos fiscales del gobierno fueron destinados al pago de los intereses de la deuda.

“Cuando yo veo los números, que me parecen dramáticos, de que, solo en los primeros 45 días del año, el 36% de los ingresos del gobierno serían destinados al pago de los intereses, digo que esto está tomando un camino distinto, y eso es, tal vez, lo que explique el hecho de que el presidente Luis Abinader no habló de grandes obras en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero”, advirtió el exministro de Hacienda.

El titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo dice que todo luce indicar que el presidente Luis Abinader se ha dado cuenta de que, no solo no puede hablar de nuevas obras, sino que las que está haciendo es difícil que las termine, por el tema de los recursos.

“El gobierno dominicano, al 17 de febrero, que es el último dato del que yo dispongo, había dispuesto el 36% de sus ingresos a pagos de intereses”, insistió el economista y profesor universitario.

Calificó como inusual el alza que ha experimentado la cotización del dólar, al tiempo que advirtió que las tasas de interés seguirán aumentando como consecuencia de los altos intereses que está pagando el Banco Central en los instrumentos financieros que está colocando.

El exministro de Hacienda tildó como muy preocupante el volumen que ha alcanzado la deuda del Banco Central, que ya supera el billón de pesos, y dijo que algunos sectores son de opinión de que dicho compromiso es impagable.

“Eso entra en un escenario donde la mayoría de la gente te dice que eso es impagable, casi, y además es un crecimiento exponencial de la deuda porque tú compras y recompras, pero al fin y al cabo pagas tasas de interés más elevadas, y eso ya es un costo, o sea, la deuda del Banco Central se va incrementando, porque recientemente colocó notas por 20 o 23 mil millones de pesos; eso implica que debe esa cantidad más los intereses que genera”, explicó el profesor universitario.

Toribio vaticinó que las tasas de interés van a seguir subiendo en la medida en que el Banco Central coloque en el mercado financiero instrumentos, como las notas, a intereses superiores al 11%, lo que conllevaría a las instituciones financieras recibir depósitos a una tasa pasiva más elevada que ese porcentaje y, por ende, las tasas activas serán mayores para los sectores productivos, independientemente de que se disminuya la Tasa de Política Monetaria.

Sobre el alza de la tasa de cambio, precisó que ha sido un incremento anormal, y podría ser atribuido a la existencia de una masa monetaria que el Banco Central no quería recomprar, pero cuando apretó el botón del pánico, se ha visto compelido a ir al mercado a comprar más de 20 mil millones de pesos en Letra.

“Es normal que en el mes de enero se produzca un aumento en la tasa de cambio; ahora, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Se vencieron unas notas del Banco Central; lo que se hace normalmente es que cuando esas notas se vencen, se recompra, pero las dejó en el mercado. "Cuando tú dejas dinero en el mercado, una parte sale a buscar dólares”, aclaró.

Indicó que parte de ese dinero que no sale a cazar dólares se dedica al consumo de bienes y servicios que tiene un alto componente en sus costos que en moneda norteamericana, porque cada vez que se gasta un peso en la economía dominicana, una parte va a buscar dólares.