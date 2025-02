Gobierno afirma exportaciones han crecido un 28.2% desde 2019

El Gobierno dominicano afirmó que las exportaciones de los diferentes productos desde República Dominicana hasta otros lugares del mundo han crecido en un 28.2% con relación al 2019.

Biviana Riveiro, directora Ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Pro Dominicana), manifestó que en 2024 las empresas exportadoras recaudaron unos 12,925.1 millones de dólares, mientras en 2019 se generó US$ 10,079.1.

Riveiro destacó que lo recaudado en 2024 también representa un aumento de un 8.3% con relación al 2023 cuando se generaron 11,937.6 millones de dólares.

"Cabe destacar que las exportaciones de mercancías de la República Dominicana alcanzaron un récord histórico en 2024. Asimismo, el mes de enero de 2025 se catalogó como el mejor mes en la historia de las exportaciones dominicanas, logrando un récord de US$979 millones. Este logro es un testimonio del esfuerzo conjunto del público y privado, así como de la implementación de políticas económicas que han fomentado la competitividad y el acceso a nuevos mercados”, indicó.

Principales destinos de exportación

El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos con US$ 6,914.5 millones; seguido de Haití, US$ 896.1 millones; Suiza, US$ 750 millones; Puerto Rico, US$ 697.5 millones; India, US$ 685.2 millones; Países Bajos, US$ 400 millones; China, US$ 326 millones; Canadá, US$ 185.8 millones y Alemania, US$ 142 millones.

Principales productos exportadores

El principal producto exportado es el Oro en Bruto generando un US$ 1,471.8 millones, equivalente al 11.4% de las ganancias exportadas; instrumentos y aparatos de medicina, US$ 1,223.7 millones (9.5%); cigarros puros, US$ 1,055.4 millones (8.2%); disyuntores, US$ 843.5 millones (6.5%); artículos de joyería, US$ 605.2 millones (4.7%).

Además del cacao en grano, 431.7 millones de dólares (3.3%); aparatos de electrodiagnóstico, US$ 311.9 millones (2.4%), bananos o plátanos (frescos o secos), US$ 182.5 millones (1.4%); ron de caña, US$ 118.8 millones (0.9%) y aguacates frescos, US$ 91 millones, (0.7%).

Riveiro señaló que para este 2025 se prevé un aumento de un 5.7% y que la expectativa es alcanzar un 8%; al tiempo que especificó que el plan del país es duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2036, lo cual se lograría con el promedio de crecimiento anual en las exportaciones alcance un 8%.

La titular de Pro Dominicana señaló que para lograr es objetivo se está trabajando en la "conquista de nuevos mercados" y la "diversificación de la matriz productora" hacía más innovación y enfoque estratégico en sectores como la tecnología, la mecánica automotriz, aeronáutica, inteligencia artificial, entre otras.

Premiación

Las declaraciones de Riveiro fueron otorgadas durante el acto de reconocimiento a 10 empresas exportadoras que se destacaron en el comercio internacional durante el 2024; actividad encabezada por el presidente Luis Abinader.

Las empresas reconocidas fueron la de "Manufactura de Alto Impacto", dónde fue galardonada la empresa Fenwal Fresenius KABI, por su innovación y liderazgo en el sector, posicionado a la República Dominicana como un referente en manufactura de dispositivos médicos a nivel mundial.

En "Producto Estrella de la Oferta Exportable Cigarros", la empresa ganadora fue La Aurora, reconociendo su sobresaliente trayectoria, tradición y liderazgo en la exportación de puros dominicanos; mientras que en "Producto Estrella de la Oferta Exportable Ron: Casa Brugal".

En la categoría de "Producto Estrella de la Oferta Exportable Aguacate", resultó ganadora la empresa Fresh Directions Dominicana, por su constante innovación y dedicación en la producción y exportación de productos agroindustriales que representa la riqueza agrícola de la República Dominicana; al tiempo que la estatuilla de "Producto Estrella de la Oferta Exportable Cacao" le tocó a Roig Agro Cacao, por su destacada labor y compromiso con la exportación de uno de los productos más representativos de la República Dominicana.

En la categoría de "Servicios" fue galardonada Arajet, por su relevante contribución a la conectividad aérea y su impacto en el comercio internacional y en "Producto Estrella de la Oferta Exportable Banano", el ganador fue Fresh Fruit Dominicana, por su destacada contribución en la producción y exportación de frutos emblemáticos.

La categoría de "Innovación de Alto Potencial" fue para S.O.S CARBON, por su bioestimulante a base de algas marinas que mejora el rendimiento de los cultivos, impulsando la exportación de soluciones ecológicas innovadoras y la de "Compromiso con la Internacionalización" se la llevó AMR AGRO, por su participación en ferias y misiones comerciales.

La de "Producto Sostenible de la Oferta; Exportable" le correspondió a LY Company, en reconocimiento a su enfoque integral que combina la responsabilidad ambiental y económica.

"Desde ProDominicana seguimos apostando al fortalecimiento de nuestras exportaciones y al acompañamiento del sector exportador para ampliar su alcance global. Estas empresas hoy reconocidas son ejemplo de resiliencia e innovación en el comercio internacional", afirmó Riveiro.

Asimismo, la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Katja Afheldt, subrayó la importancia de fortalecer los lazos comerciales entre ambos países y agradeció el apoyo recibido a la Estrategia para el Fortalecimiento de las Exportaciones de las Mujeres, una iniciativa que ha recibido el apoyo financiero de la Unión Europea.

"Es fundamental seguir trabajando en conjunto para diversificar la oferta exportadora y consolidar su presencia en la Unión Europea", expresó Afheldt.