El país estrecha sus relaciones con Canadá en temas turísticos

El ministro de Turismo, David Collado, se reunió con su homóloga canadiense, Soraya Martínez, con quien discutió planes concretos para fortalecer las relaciones del turismo entre República Dominicana y Canadá, y con esto garantizar que más visitantes de esa nación sigan llegando a República Dominicana.

Collado calificó de ‘’trascendente’’ su encuentro con la ministra canadiense de turismo, tomando en cuenta que este país es el segundo emisor de los turistas que llegan al país.

"Esta reunión, realmente es un gran paso para en lo adelante garantizar una mayor conectividad entre Canadá y República Dominicana, lo que redundará en un aumento sustancial en la llegada de canadienses a Quisqueya, y acercando más la proyección de llegar a 10 millones de turistas al finalizar el año’’, explicó Collado.

En el encuentro entre ambos titulares de turismo se trataron temas bilaterales para estrechar relaciones e impulsar el turismo entre ambas naciones, el segundo emisor más importante para el país caribeño.

La agenda del ministro Collado en Toronto incluyó reuniones con Sunwing Travel Group, Air Canadá Vacations y otros agentes de viajes y turoperadores.

Ese encuentro se produjo en el marco de una visita de cuatro días del ministro Collado a Canadá, donde el funcionario realizó sus tradicionales Road Shows en esta ciudad de Toronto y Montreal, donde asistieron más de 200 turoperadores, agentes de viaje y ejecutivos de líneas aéreas.

Cifras enero-agosto 2023

Entre enero y agosto de este año, la llegada de turistas por las diferentes terminales aeroportuarias del país alcanzó los 5,544,780 visitantes, lo que representa un aumento interanual de 13.1%, lo que equivale a 640,617 más que en el mismo periodo del 2022.

De acuerdo con las cifras del Banco Central, por vía aérea llegaron 665,084 pasajeros no residentes, de los que el 83.5% fueron viajeros extranjeros que eligieron el país como destino para sus vacaciones y el restante 16.5% responde a dominicanos no residentes.

Al sumar los viajeros residentes con los no residentes, la llegada total entre enero y agosto alcanzó los 6,177,287 pasajeros, según el Informe del Flujo Turístico, Enero-Agosto, del Banco Central. Esto representa un aumento de 14.2% respecto al 2022, con un registro de 767,215 visitantes adicionales.

Un 65.8% de los visitantes de este período corresponden a América del Norte, un 14.2% de Europa, un 13.7% desde América Central y el Caribe, mientrás que el restante 0.4% llega desde Asia y el resto del mundo.

El aeropuerto internacional de Punta Cana sigue siendo la terminal aérea que recibe mayor cantidad de visitantes con un 68.2%, seguido por el AILA con 18.8%, aeropuerto del Cibao con 5.5%, la terminal aérea de Puerto Plata con 4.9%, La Romana 1.1%, El Catey Samaná 1.0% y La Isabela 0.6%.

El 80.2% de los turistas que visitaron el país entre enero y agosto, tuvo como motivo principal la recreación y el 50.9% tenian edades de entre 21 y 49 años.

16% de turistas de Canadá

Del 65.8% de los turistas que llegaron al país desde América del Norte, el 48.6% corresponden a Estados Unidos y el 16% a Canadá.

El mayor aporte al aumento interanual de la llegada total de pasajeros no residentes corresponde a los turistas canadienses, al evidenciar una variación acumulada de 315,291 pasajeros en los primeros ocho meses de este año, un 73.3% más de los que llegaron de ese país en los primeros ocho meses del 2022, así lo confirman los datos del BC.