¿Cómo enfrentan la falta de electricidad los moradores del Gran Santo Domingo?

El calor y la falta de electricidad son factores latentes que han formado parte de la cotidianidad de los residentes en algunos de los sectores populosos pertenecientes al Gran Santo Domingo, sobre todo en los últimos meses. Villa Juana, Villas Agrícolas, Capotillo y Villa María fueron algunas de las demarcaciones que reclamaron el bajo rendimiento en el servicio de la luz, que, a su parecer, dificulta la convivencia diaria y debilita las formas de combatir el calor.

Entre conversaciones, los residentes que se encontraban en las aceras de aquellos barrios o realizando compras en colmados y otros establecimientos, fueron revelando a reporteros de Listín Diario las herramientas de las que se valen para sobrepasar los días y noches calurosas cuando por una razón u otra se quedaban sin electricidad.

Sea auxiliándose de plantas eléctricas, inversores o velas, para los que tienen menores recursos, o saliendo a “coger fresco” en el patio. Estos elementos los ayudan a mantener la casa o negocio iluminado, o en los primeros casos, permiten encender cualquier aparato que ayude a refrescar.

Viviana Rodríguez, residente de Villa Juana, manifestó que cuando falta la luz en la noche suele encender una vela o velón para ayudarse con la oscuridad, mientras que cuando se va en las mañanas no es necesario, pero el calor “toca aguantárselo”.

Ella contó que no tiene recursos para adquirir un inversor u otro aparato con el que pueda cubrir la falta de electricidad. Asimismo, indicó que cada vez la luz “se está yendo menos”, pero esa misma mañana (martes) se fue por aproximadamente dos horas.

En la misma localidad, José Luis, Amauri Capellán y Reyna Tejeda, quienes se encontraban sentados en la acera del colmado que administra Capellán, comentaron que la luz “se está portando mal”. El primero comentó que cuando la luz se va lo que queda es “pasar trabajo”. Tiene un negocio de mariscos en la misma acera y afirmó no vender nada cuando esto pasa. “Los mariscos se me dañan ahí”.

“Ella (la energía eléctrica) se va todos los sábados en la mañana y viene a las 2:00 de la tarde, siempre están arreglando algo, dizque cambiando los contadores, pero vamos a creerles”, expresó Amauri, con aparente incredulidad mientras los demás le daban la razón.

Además, contaron que en los días calurosos no tienen otra opción que sentarse fuera de sus negocios o residencias a “coger freco’ afuera”. En cambio, si la electricidad falta de noche, simplemente no duermen, según puntualizó José Luis.

Un morador de la zona llamado Marco Antonio, encargado de otro colmado más pequeño, reafirmó que la luz se va todos los sábados, pero este tampoco ha realizado reclamos a la compañía eléctrica porque considera que “eso es perder el tiempo”. Refirió que cuando la luz se va en la mañana tienen que dejar todo apagado hasta que llegue, porque no tiene disponibilidad de comprar plantas eléctricas o inversor.

Villas Agrícolas

“Se está yendo mucho, casi todos los días, dura una hora, hora y media, y vuelve. Es últimamente que está así, desde hace un mes”, expresó Joel, un empleado del colmado Baratón de Villas Agrícolas.

El joven que trabaja en este local del sector relató que cuando se va la luz su herramienta predilecta es el inversor, que no permite que los productos que requieren refrigeración puedan dañarse durante los apagones.

Así como él, José Jiménez dijo que la luz “a veces se va” y que en un día pueden quitar la electricidad hasta dos veces, aunque sea por varias horas. Él explicó que en el sector hay dos circuitos y en el circuito “24 horas” es que se está yendo con mayor frecuencia.

“Cuando se va (la luz) lo que queda es oscuridad y calor. No tengo inversor. Con estos calores que hay en el día, de noche las paredes y los zincs están vaporizando, a veces uno tiene que salir”, expresó.

Asimismo, Jesús, residente de esta localidad y dueño de una paletera, manifestó que “la luz se va a cada rato y a veces se la llevan hasta por un día entero, en la semana se va hasta tres o cuatro veces… y durar una y dos horas”.

También externó su inconformidad con el alza de la tarifa de electricidad, pasando a pagar de 800 pesos a 1800, sin variar el consumo, de acuerdo con su testimonio.

Reveló que cuando en su hogar falta la luz no puede auxiliarse de plantas o inversores, “porque el pobre no tiene nada, soy pobre, no tengo nada”, y que solo le resta “salir para el patio” para combatir el calor.

¿Cuánto cuesta auxiliarse de la falta de electricidad?

La mayoría de las personas que pierden por un lapso prolongado de tiempo la energía eléctrica en sus residencias o establecimientos, admitieron que deben recurrir al uso de plantas eléctricas, inversores o incluso lámparas de gas, pero ¿qué precio tiene esto?

De acuerdo con los establecimientos en los que se puede adquirir estos equipos, una planta eléctrica Diesel nueva puede ir de RD$40,000 hasta RD$72,000 pesos, dependiendo del tamaño y la capacidad.

Mientras que los inversores van desde RD$9,000 hasta RD$40,000 pesos dominicanos dependiendo de la capacidad, tiempo de uso y donde se adquiera, algunos requieren dos baterías que van desde RD$12,000.

Las lámparas de gas por su parte van desde RD$400, mientras que las velas pueden costar entre RD$10 y 15 pesos. Los velones están a partir de RD$50, en colmados y hasta RD$400 en supermercados.

¿Qué dicen las autoridades sobre la falta de luz?

La semana pasada, el gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Andrés Julio Portes, destacó que existe una diferencia entre apagón y una avería, indicando que ya no se dan apagones, sino que pueden presentarse averías.

Estas anomalías se pudieran estar dando por un sistema obsoleto, carga de circuitos, instalaciones irregulares y hurto, pero estas se están corrigiendo, de acuerdo con lo explicado por él.

Por su parte, el gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), Milton Morrison, manifestó que una de las causas principales de la falla en el servicio de electricidad es la fuerte ola de calor que afecta al país.

Ante esto, Edesur Dominicana anunció la implementación de un nuevo sistema tecnológico en el que se usarán drones con cámaras termográficas que permitirán medir en tiempo real la sobrecarga en las líneas.

Estos equipos recopilarán las informaciones y las enviarán al Centro de Operaciones de la Red (COR), para que puedan tomarse medidas preventivas ante los constantes apagones.