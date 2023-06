La CNTU pide mejorar el parque vehicular del país

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, exhortó al presidente Luis Abinader a mejorar el parque vehicular del país y no esperar hasta el año 2027, fecha en la que está estipulado el retiro de “chatarras”, contemplado en el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular (ITV), conocido como “Revista vehicular”, activado bajo alianza público-privada y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

“Si no comenzamos ahora, Presidente, a mejorar el parque vehicular, llegará el 2027, entonces no estaremos en condiciones, porque el 70 % de la flota vehicular no sirve”, sostuvo el gremialista en una entrevista en Listín Diario el miércoles 7.

Sugirió que desde el Estado se debe crear un plan dirigido a los choferes de transporte público para que las autoridades los acompañen a cambiar sus unidades.

“Hay que triturar esas unidades viejas, sustituirlas y ayudar (al chofer)”, señaló, al tiempo de haber animado al mandatario a trabajar en este plan ahora con el propósito de ir reemplazando las viejas flotillas.

El proyecto ITV tiene como objetivo la reducción de un 50% de las muertes y lesiones por siniestros viales, de acuerdo con las autoridades a cargo de su ejecución.