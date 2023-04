Copymecon asegura no hay movilidad en la construcción

El sector construcción ha sido un gran rescate de la economía mundial, incluso en épocas de guerra, por lo que se vislumbran grandes retos para el país con una caída en el sector en el 2022 y muy poca o ninguna movilidad en lo que va de este año, afirmó ayer el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher.

Afirmó que coincide con el ex presidente Leonel Fernández en cuanto a la caída que registra la construcción en el país.

Dijo Cristopher que la desaceleración de la economía mundial se debe en parte a las medidas para combatir la inflación, como parte de las políticas monetarias de los bancos centrales, que han elevado las tasas de interés bancaria, que también ha impactado a los préstamos internos y al sector de la construcción.

Esto es peligroso para el sector construcción, porque aumenta los intereses a los constructores y también a los adquirientes, lo que reduce a su vez la compra de viviendas, indicó. Recuerda que ni los salarios ni el poder adquisitivo de la población se refleja en la medida que ha subido la inflación y los intereses bancarios.

“El sector construcción tiene situaciones muy fuertes por la tasa de inflación y por esa razón hemos estado alertando desde 2022, y decíamos que con la tasa de interés y la inflación en los precios de materiales de construcción íbamos a tener una parálisis en el sector construcción”, dijo. Recordó que en enero 2022 el segundo sector que más creció se desplomó totalmente y apenas creció 1.1%.

Artículo

En un artículo titulado “La incertidumbre sobre la economía mundial”, publicado este lunes en el Listín Diario, el ex presidente Leonel Fernández indica que las medidas para controlar la inflación han impactado a sectores dinámicos como el de construcción en -11.5%, comercio, -0.7% y minas y canteras, con -2.8%.

Todo eso equivale a decir que, desde inicios de este año, la construcción ha estado literalmente paralizada.

En términos generales, no hay nuevas construcciones de apartamentos, ni de oficinas, ni de establecimientos comerciales, indica. “Después del Banco Central haber anunciado un crecimiento espectacular de 4.7 % en abril de 2021, ahora resulta que en enero y febrero de este año, el crecimiento acumulado ha sido de tan solo 1.1 %, sería lógico concluir, entonces, que se ha producido un colapso en la economía dominicana”, afirma.

También dice que esos datos de crecimiento durante los dos primeros meses de este año se encuentran muy por debajo de lo alcanzado en enero y febrero del 2022, que fue de 6.0 %, lo que indica una disminución de 4.9 puntos porcentuales.

Señala que producto de las altas tasas de interés se ha presentado una situación alarmante para los que necesitan del acceso al crédito para iniciar nuevos proyectos, los que se han visto impedidos de realizar sus iniciativas y, de igual manera, para los adquirientes de viviendas.

Piantini opina

Para el eonomista Luis Manuel Piantini, esta no será una desaceleración de corto plazo, pues como señaló el ex presidente Fernández en su escrito, los factores que dieron orígenes al rápido crecimiento de la primera década de este siglo ya no están.

Se han marchado, dijo, “y se han agregado otros que restringen el crecimiento como lo es la guerra de Ucrania y el debilitamiento del sistema bancario y por los acelerados desarrollos tecnológicos como los casos de la Inteligencia Artificial y de la Robótica y su impacto sobre la productiva y el crecimiento económico se verá en un plazo mayor”.

Las tasas de interés en la banca norteamericana y europea están empujando a la acumulación de mayores créditos impagables y a la caída en el precio de mercado de los activos de renta fija, afectando la rentabilidad y sus capitales bancarios, lo que se está constituyéndose en una retranca para el otorgamiento de crédito también en el país, explicó.

Piantini pide al Estado prestar atención a los temas estructurales de la economía. Dice que en el sector de la construcción la mayor masa de obreros es formada por población haitiana. “O sea, que son estos los más perjudicados de la caída experimentada en ese sector.”, agrega.

Mercado

La inflación en este país no responde tan rapido en su bajada a las políticas restrictivas que apliquen las autoridades monetarias o a las caídas en precios que experimentan las materias primas o los fletes internacionales o a la apreciación del peso dominicano, en opinión de Piantini.

Políticas

Afirma el economista que los problemas económicos son más estructurales que verlo a través de simples políticas coyunturales.

Afectados

