Banco Popular convoca a 50 becas para estudiantes meritorios

Santo Domingo, RD

El Banco Popular Dominicano (BPD) informó la apertura de una nueva convocatoria de su programa de becas Excelencia Popular, el más amplio del sistema financiero nacional, con 50 nuevas plazas disponibles para estudiantes meritorios de escasos recursos que deseen realizar estudios superiores y técnicos en ocho centros de educación superior del país, aliados a la entidad bancaria en esta iniciativa.

Excelencia Popular cuenta actualmente con más de 151 becados activos y 289 egresados, que han visto transformarse sus vidas y las de sus familiares tras pasar por este programa que impulsa el acceso a una educación de calidad. La iniciativa apoya, además, la educación inclusiva a través de 96 becas orientadas al arte y la educación integral y especializada.

El Banco Popular cubre el total de los gastos de la colegiatura de cada estudiante y, de igual manera, le ofrece formación complementaria en liderazgo y desarrollo personal, cultura digital y educación financiera, entre otras materias, brindándole un seguimiento personalizado y reconociendo a los becados sobresalientes al final de sus estudios.

Los becados, al terminar su formación, pueden acceder a emplearse en alguna de las empresas filiales del Grupo Popular, en caso de existir vacantes de trabajo disponibles en este grupo financiero.

Los beneficiarios de Excelencia Popular gozan de una amplia inserción laboral, ya que el 89% de los egresados de este programa de becas se encuentra laborando en un sector productivo de la economía, de acuerdo a los datos que maneja la organización financiera.

Proceso de aplicación

Los interesados en ser parte de esta nueva convocatoria de becas deben postularse a través de la institución educativa de su preferencia, informando su interés de participar en el programa Excelencia Popular. Luego, la universidad o centro de estudios evalúa y selecciona a los candidatos, según las condiciones del programa y las plazas disponibles en cada institución.

Las organizaciones educativas con becas disponibles en esta convocatoria son la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad Central del Este (UCE), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL), Instituto Tecnológico Salesiano de Loyola, Dajabón, (ITESIL), la Escuela Internacional de Arte y Diseño Chavón y la Universidad Católica Nordestana (UCNE).

Becas para mujeres tecnólogas

En total, estas casas de estudios superiores cuentan con 34 titulaciones disponibles, entre ellas carreras y bachilleratos técnicos, a los cuales estudiantes meritorios tienen la oportunidad de postularse.

De manera particular, las 13 plazas disponibles en el ITLA están orientadas a mujeres interesadas en distintos campos de la tecnología, como parte del compromiso del Banco Popular con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que promueve la igualdad de género, en especial, en aquellos sectores de la economía donde la mujer está sub representada.

En el portal web www.popularenlinea.com/excelenciapopular se amplían más detalles sobre el programa de becas, su alcance y su acceso.