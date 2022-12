Ley territorial no organiza regiones ni municipios

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

La aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos hizo que afloraran dudas en torno a lo que realmente establece esta legislación que estuvo en discusión por unos 10 años.

¿Se modificará el mapa? ¿Suprimirán regiones? ¿Crearán más provincias? ¿De qué trata?, son algunas de las preguntas que surgen tras la aprobación de esta pieza que el Poder Ejecutivo promulgó anoche.

El arquitecto especialista en ordenamiento territorial, Erick Dorrejo Medina, compartió a Listín Diario varios detalles relacionados a esta nueva ley, para la comprensión de la ciudadanía.

Dorrejo Medina explicó que con este precepto se busca ordenar de manera territorial a la República Dominicana y que no es de tipo político-administrativo, es decir, que el mapa de esta nación continuar de la misma forma.

Destacó que la ley de Ordenamiento Territorial se concentra en aspectos de ordenamiento de usos de suelo a nivel municipal, inversión pública a nivel regional y políticas sectorial y territorializado a nivel nacional.

Precisó que el país continuará con las 10 regiones aprobadas en Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación número 345-22, que son las siguientes: Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Valdesia, Enriquillo, El Valle, Yuma, Higuamo y Ozama.

“Esta ley no afecta, no impacta ni sustituye esa parrilla de organización territorial… La ley de Ordenamiento Territorial, no organiza ni regiones ni municipios, ya que eso lo hizo la ley de regiones y lo que hace la ley de creación de municipio”, expresó el especialista.