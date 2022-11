Trabajadores haitianos ocupan el primer lugar de extranjeros cotizantes en la TSS

Cándida Acosta

Candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La población de trabajadores haitianos ocupa el primer lugar en el “top” de 20 nacionalidades de extranjeros cotizante al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y cerca del 50 % del total, debido a que de 33,112 trabajadores foráneos que cotizan la data registra que 15,541 son haitianos.

De estos, la cantidad de cotizantes foráneos al SDSS, 15,903 son haitianos, porque algunos de estos tienen más de un trabajo.

El promedio de la masa salarial haitiana recibe un pago mayor tomando en cuenta la relación de enero 2021 a agosto 2022, que pasó de RD$17,787.89 a RD$18, 368.34.

De las 20 nacionalidades de extranjeros cotizantes en el SDSS son la haitiana en primer lugar, seguida de venezolanos, colombianos, españoles, estadounidenses, chinos, cubanos, italianos, mexicanos, peruanos, franceses, argentinos, alemanes, ecuatorianos, chilenos, brasileños, guatemaltecos, canadienses, costarricenses, y otros.

Los cotizantes extranjeros de las 20 nacionalidades señaladas son 34, 130, porque algunos tienen más de un trabajo por el que aportan a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

De igual modo, se indica que de la cantidad de cotizantes en términos de género, un 87.03 % (13,840) son hombres y un 12.97 % (2,063) mujeres.

La TSS también proporciona un dato importante y es la cantidad de trabajadores extranjeros cotizantes que están cedulados y los que no están cedulados.

En cuanto a los haitianos, los haitianos cotizantes, con cédulas, pasaron de enero 2022 a agosto del mismo año de 17,589 a 17,978 en agosto, con un promedio salarial que va desde RD$24,468.42 a RD$24, 022.96 entre noviembre 2021 y agosto 2022, cuyo monto es mayor en comparación con los no cedulados, cuyo promedio salarial pasó de RD$15,683.72 a RD$15,622.38.

Respecto a la evolución de las cotizaciones de la masa salarial de la población trabajadora haitiana cotizante al SDSS, los haitianos no cedulados aumentó de 14,502 a 16,152 entre noviembre 2021 y agosto 2022.

En término de la distribución de trabajadores haitianos cedulados, un 81.09 % son hombres y un 18.91 % mujeres.

La masa salarial de extranjeros cotizantes al SDSS envuelve un monto de RD$1,730 millones, 987,825.8.

Datos de la TSS

Los registros de la TSS no reflejan el universo real de empleadores, trabajadores o empleos, ya que hay una cantidad aún indeterminada de empleadores omisos.

De igual forma está pendiente determinar la evasión real de aquellos empleadores registrados y que pudieran estar evadiendo trabajadores y/o proporción de salario de los mismos.

Tampoco nuestros registros reflejan la distribución geográfica real del empleo en República Dominicana, ya que para la elaboración de las estadísticas se toma en cuenta la dirección registrada del empleador por lo que, para los empleadores con presencia nacional sus trabajadores se vinculan todos a la dirección de la sede principal (Ej. Banco de Reservas, Ministerios de las Fuerzas Armadas, Salud y Educación, así como empleadores del sector privado con sucursales a nivel nacional).

Para las estadísticas de trabajadores y empleo y hasta marzo del 2021, se estuvo utilizando el salario cotizable para la Seguridad Social, sin embargo, a partir de abril del 2021 se estará utilizando el “salario reportado” por el empleador por lo que se refleja una aparente disminución del ingreso.

Las estadísticas únicamente corresponden a trabajadores con Número de Seguridad Social (NSS) asignado, no a todos los trabajadores extranjeros cuyos empleadores no han solicitado la asignación de su NSS, por lo que pudiera interpretarse como un sub registro de la realidad del empleo.