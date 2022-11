Expertos hablarán del impacto del comercio global en la industria logística

Santo Domingo, RD

Expertos locales e internacionales hablarán en Think Logistics 2022: “Transformación del Comercio Global”, el evento de la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza (CCTDS) sobre el impacto del comercio global en la logística como próxima industria del crecimiento para el país.

El panorama cambiante de la globalización y los resultados positivos del comercio global luego de la pandemia y del contexto geopolítico en Europa, serán temas que mostrarán el paso de un comercio global a local en donde República Dominicana tiene muchas oportunidades.

“Ahora mismo los patrones de comercio están más regionalizados que nunca. De ahí la importancia del trabajo entre sector público y privado para definir una estrategia que permita crecimiento, en especial en República Dominicana, con una estabilidad y una competitividad prometedora gracias al liderazgo del Presidente Abinader y su equipo”, explica Gaetan Bucher, presidente de la CCTDS.

El último barómetro del comercio de mercancías de la OMC del mes de agosto, expone que el comercio mundial de mercancías siguió creciendo en el segundo trimestre de 2022. En el país, acorde con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se busca quintuplicar las exportaciones per cápita de bienes del año 2009 para el 2025 en cumplimiento de la Ley 37-17.

“Hoy en día operan en el país un total de 68 parques de zonas francas en todo el territorio nacional, los cuales albergan alrededor de 645 empresas y aportan más de 160,000 empleos. Además, como hub logístico tenemos 32 operadores logísticos operando bajo el Decreto 262-15”, apuntó Alexander Schad, vicepresidente de la CCTDS.

De acuerdo con Prodominicana, desde una perspectiva de largo plazo y dentro del grupo de los países de Centroamérica, República Dominicana ha sido el país que ha tenido una mayor expansión de su canasta exportadora en función del número de productos exportados clasificados a 3 dígitos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI)

“Igual que ocurrió con el sector industrial, turismo y zonas francas, vemos en la logística el próximo gran motor de crecimiento de la economía en los próximos cinco a diez años”, señaló Schad.

En el acto, que contará con la participación de la embajadora de Suiza en el país, Rita Hämmerli-Weschke, tendrá especialistas internacionales de la talla de Steven Altman, investigador senior y director de la Iniciativa DHL sobre Globalización en el Centro para el Futuro de la Administración, NYU Stern, que hablará del tema "The Shifting Landscape of Globalization and Global Trade", es decir, del rol del comercio internacional para acelerar el crecimiento económico. También estarán involucrados expertos locales como Gaetan Bucher, presidente CCTDS; Alexander Schad, presidente Asociación de Operadores Logísticos (Asologic), CEO Schad Logistics y VP CCTDS; Carlos Flaquer, Viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales en el Ministerio de Industria y Comercio.