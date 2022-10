Precio del WTI sigue subiendo, pese al recorte de la producción de OPEP y cierra en US$88.89

Cándida Acosta/ Agencia AFP

Santo Domingo, RD

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) que se cotiza en Nueva York y es usado como referencia para el mercado dominicano sigue subiendo tras el recorte de producción de 2 millones de barriles diarios por parte de la OPEP+.

El cierre del WTI fue plantado en US$88.89 a las 6 de la tarde de este jueves.

El precio del petróleo WTI para contratos de noviembre subió 0.58 %, equivalentes a US$0.49 centavos de dólar más que el transcurso de la tarde, debido a que en la apertura el alza fue más pronunciada ante la alta volatilidad del mercado.

Igual comportamiento registró Bloomberg para el caso del crudo Brent, el cual se cotiza en Londres, al plantar un cierre de US$94.42, unos centavos menos que a las 5 de la tarde cuando el precio estaba en US$94.84.

Los precios de los derivados, llamados "combustibles blancos" siguen al alza. Esto es las gasolinas, gasoil, y gasóleo.

Reportes de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) dieron cuenta más temprano de la decisión de la OPEP+, al recortar su producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios, lo que supone el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020. Con base en los precios del mes anterior, tanto el Brent como el WTI cerraron ayer en sus precios más altos desde mediados de septiembre, indica otros que reportes.

Se atribuye a Tom Essaye en un informe de The Sevens Report haber señalado que "en lo que respecta a los mercados físicos, la decisión de ayer de la OPEP+ no tendrá un impacto significativo, a menos que haya un aumento imprevisto en la demanda que es posible si China abandonara su política de tolerancia cero contra la Covid, ya que la OPEP+ ya estaba por debajo de sus objetivos colectivos". Manish Raj, director financiero de Velandera Energy Partners, al medio especializado Market Watch, dijo: "El mercado no estaba entusiasmado ya que los recortes reales serían la mitad de lo que sugiere la cifra principal, dado que los miembros de la alianza no han cumplido por completo con las cuotas de producción." Un cable de AFP firmado por Emeline Burckel dice que la medida fue "decepcionante" para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, declaró más tarde que con esta decisión, "la Opep+ se alinea con Rusia".

En tanto que frente a las críticas por el impacto para los consumidores, el ministro saudita de Energía, Abdel Aziz bin Salman citó las "diversas incertidumbres" en torno a la economía mundial.

En sus declaraciones dijo en varias ocasiones la necesidad de ser "proactivo" para "estabilizar el mercado".

Bjarne Schieldrop, de la consultora SEB, destacó que en la reunión de septiembre el grupo ya había decido un recorte simbólico de la producción buscando "evitar una eventual acumulación de reservas y, por tanto, precios bajos del petróleo".

Esta reducción de la producción es la más importante desde los recortes históricos de casi 10 millones de barriles diarios decididos en la primavera boreal de 2020 ante el hundimiento de la demanda de petróleo, causado por la pandemia del Covid-19.

La OPEP fue creada en 1960 con el objetivo de regular la producción y el precio del crudo, instaurando para ello cuotas de producción y exportación, y se amplió en 2016 a Rusia y a otros productores para formar la OPEP+.