El mensaje del titular del SB a los que dan su dinero a brujos y criptonegocios

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

“Si usted lleva su dinero a un brujo para que se lo multiplique con su magia, usted es libre de hacerlo…”, así inició ayer la advertencia del Superintendente de Bancos Alejandro Fernández, sobre los negocios en que resultan estafados los ciudadanos y cuyo posterior reclamo no impide que pierdan su dinero.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, Fernández fue enfático en decir que las personas caen en este tipo de “inversión” atractiva con brujos-estafadores y esquemas piramidales bajo su propio riesgo, ante la confianza de que en un momento comenzaron a ver los frutos.

Sin embargo, el funcionario precisó que los que ven los resultados de su inversión es porque recibieron recursos de otros que fueron estafados con anterioridad.

Entonces, Fernández publicó que “tarde o temprano” alguien perderá dinero por lo que usted o se habrá lucrado de una estafa o habrá sido estafado usted mismo”.

Comentó que en vista de las constantes notificaciones de este tipo de timas, el marco legar actual limita a las autoridades a hacer dos cosas:

1-Advertir por vía de los medios de comunicación y de educación financiera, que el ciudadano está tomando una decisión errada y que perderá su dinero.

2-Identificar si el brujo-estafador maneja o canaliza esos recursos a través del sistema bancario.

“Guerra avisada no mata soldado. Lamentablemente, según me explican los abogados, mientras los pagos de la "inversión" se mantengan "al día" o hasta tanto alguien no denuncie que ha sido estafado en el esquema, pareciera que este tipo de actividad no está penada por la ley”, argumentó en su red social.

Sobre el brujo conocido como "Mantequilla", dijo que aún opera en Sabana Grande de Boyá, a pesar de las advertencias de que se trata de un esquema piramidal insostenible y que se ha cancelado cualquier tipo de vínculo/interacción con el sistema bancario.

Ante este contexto, el funcionario dijo que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores elaborarán un proyecto de ley para tipificar y penalizar este tipo de actividad para actuar de forma preventiva, sin tener que esperar una denuncia privada por estafa.