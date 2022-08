Exposición comercial HUB Cámara Santo Domingo 2022 contará con la presencia de ex presidente de Alibaba

Santo Domingo, RD

La Cámara de Comercio de Santo Domingo realizará la quinta versión de la exposición comercial multisectorial HUB Cámara SD 2022, que tendrá como charlista invitado internacional a Porter Erisman, ex vicepresidente de Alibaba y experto en negocios internacionales y comercio electrónico.

Según Manuel Luna, presidente de la Cámara de Santo Domingo en esta feria comercial los pequeños, medianos y grandes empresarios tendrán la facilidad de conectar sus negocios con el mundo y disponer de las herramientas para posicionar sus productos en el creciente mercado global.

Así lo aseguró Manuel Luna Sued, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Santo Domingo, tras anunciar la celebración de la quinta versión de su exposición comercial y multisectorial HUB Cámara Santo Domingo 2022 a celebrarse

“ En esta edición a celebrase en el hotel El Embajador del 6 al 8, tiene como lema “El futuro es digital” .. ”



Luna Sued informó que HUB Cámara SD 2022 se realizará en el hotel El Embajador del 6 al 8, teniendo como lema “El futuro es digital”, y teniendo como invitado especial para la inauguración de Hub al presidente de la República Luis Abinader y al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó.

Indicó que la plataforma comercial va dirigida al empresariado dominicano que busca más oportunidades en un mercado cada vez más digital, lo que a su juicio, se hace necesario que los negocios estén conectados a esta realidad.

“Hub va dirigido al empresariado dominicano que busca cada vez más oportunidades en el mercado digital, y en estos tres días nuestros comerciantes podrán comprar y vender sus bienes y servicios con cientos de compradores y vendedores por lo que lograremos cruzar fronteras y potenciar el desarrollo de nuestro país, puntualizó Luna Sued.

Destacó además, que en el marco del evento se estará realizando rondas de negocios, gracias al apoyo de ProDominicana donde compradores internacionales podrán adquirir productos dominicanos. Subrayó la experiencia de la pasada versión de HUB Camara donde se obtuvo una proyección de negocios de 83.8 millones de dólares, 200 reuniones locales, 513 reuniones internacionales “con esta quinta edición estamos muy expectantes y esperamos superar estas cifras”, agregó.

En cuanto a la conferencia de Erisman, Luna reseño que el invitado es autor del éxito de ventas internacional "Six Billion Shoppers", y en su ponencia hablará a la audiencia sobre sobre el hiper-crecimiento global del comercio electrónico en mercados emergentes, desde China hasta la India o Nigeria.

Previo a su charla, experto ofrecerá una conferencia de prensa con representantes de los principales medios de comunicación de 11:30 a 12 del mediodía.

Esta edición de HUB Cámara 2022, recibirá a empresarios de las vecinas islas de: Puerto Rico, Barbados y Trinidad y Tobago. Adicional a esto, vendrán empresarios de Costa Rica, Panamá, España, Paraguay y Los Emiratos Árabes Unidos.

El acto va dirigido a los sectores: Tecnología, Construcción, Energía, Industria, Agricultura.

Sobre el charlista

Porter Erisman es autor de varios libros, entre ellos el “Alibaba’s World: How a Remarkable Chinese Company is Changing the Face of Global Business”, traducido a 12 idiomas y reconocido por The Wall Street Journal como el más importante libro de negocios del año 2015.

Como Vicepresidente de Alibaba Group y uno de los primeros empleados occidentales de la compañía, Porter Erisman ayudó a liderar la transición de la empresa desde sus humildes comienzos hasta convertirse en la empresa de comercio electrónico más grande del mundo.