Adriana Berrocal

informacioncr@deloitte.com

Santo Domingo, RD

El mercado de valores como opción de inversión

Comprar acciones de una empresa a través del mercado de valores significa convertirse en socio del resto de los accionistas y ser dueño, usualmente, en una proporción minoritaria de la misma. Significa compartir el riesgo de un negocio en marcha y ser partícipe de sus pérdidas y sus ganancias.

Deloitte ha tenido la oportunidad de colaborar como valorador en algunos de los principales hitos del mercado de valores de República Dominicana incluyendo la colocación del primer fideicomiso de oferta pública de acciones de una empresa privada y, más recientemente, en la primera oferta pública de acciones.

Estimar el valor de mercado de una empresa conlleva la consideración de múltiples variables, pero podríamos agrupar las más relevantes en tres: flujos de efectivo generados, plazo de la inversión, y relación riesgo – rendimiento. Al analizar los flujos de efectivo del negocio se consideran la situación del mercado, de la industria y la operación, desde la perspectiva de una administración capaz y que realiza las inversiones necesarias para aprovechar el potencial de crecimiento de la empresa para beneficio de todos sus accionistas. Por otro lado, la inversión en un negocio se realiza, usualmente, para el largo plazo y de la misma manera, el valor se estima asumiendo una operación prácticamente a perpetuidad, bajo la premisa de negocio en marcha (going concern) que asume que el negocio continuará operando en el futuro previsible y que no tiene intención o necesidad de liquidar o reducir sustancialmente sus operaciones. Finalmente, las empresas pasan por diversas etapas de crecimiento, con diferentes obstáculos y oportunidades que definen su riesgo y, por ende, el rendimiento que se espera de ellas. Invertir en un emprendimiento, sabiendo que solo alrededor del 80 % de las nuevas empresas con empleados sobreviven el primer año (según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos), no es lo mismo que hacerlo en una empresa madura, con productos o servicios bien establecidos, y una presencia fuerte en su mercado objetivo.

Más allá del desempeño de la empresa, el precio de la acción en el mercado es susceptible al sentimiento de los inversionistas en la economía. Este es uno de los riesgos asociados a la compra de acciones. Sin embargo, los mercados de valores suelen sobrellevar los altibajos del ciclo económico y entregar rendimientos positivos en el largo plazo.

Un mercado de valores activo significa más opciones para que los inversionistas diversifiquen su cartera. Aunado al hecho de que el proceso facilita el financiamiento de las empresas, que a su vez invierten en su expansión y crecimiento, se completa un círculo virtuoso que mejora la confianza de los consumidores e incide directamente en el crecimiento de la economía.

...La autora es

Socia de Asesoría Financiera en Deloitte Spanish Latin America.