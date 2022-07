Francia llama a sus ciudadanos a ahorrar energía ante eventual corte de gas ruso

El gobierno francés llamó este miércoles a los ciudadanos a realizar "pequeños gestos", como apagar el wifi si se marchan de vacaciones, para ahorrar energía de cara a un corte del suministro de gas ruso en el otoño boreal. "Pedimos un esfuerzo a los ciudadanos (...) Cada energía que somos capaces de ahorrar ahora es energía de la que podremos disponer en el próximo otoño e invierno", dijo el portavoz del gobierno, Olivier Véran, en rueda de prensa. Entre los "pequeños gestos del día a día" citados por el vocero figura desenchufar el mayor número de aparatos, como el wifi, si los franceses se marchan de fin de semana o de vacaciones, o apagar la luz en las habitaciones que no se usan. "Estos gestos diarios tienen un impacto muy importante en nuestro consumo eléctrico. Esto es bueno para nuestras reservas y evidentemente para el planeta", agregó Véran, precisando que se trata de una recomendación y no de una obligación. Francia, al igual que el resto de países de la Unión Europea (UE), se prepara para pasar un invierno sin el gas ruso, que hasta el año pasado constituía el 40% de sus importaciones y es clave para la calefacción de ciertos edificios. Además de instar a los gobiernos de los 27 países del bloque a garantizar que sus reservas de gas estén al menos al 80% para el 1 de noviembre, la Comisión Europea les pide ahora que reduzcan en un 15% el consumo. En mayo, la UE suspendió la mayor parte de las importaciones de petróleo ruso en el marco de sus sanciones contra Moscú por su invasión de Ucrania. El bloque no ha prohibido importar gas ruso, pero teme un corte de suministro. El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó el 14 de julio con motivo de la Fiesta Nacional que preparaba un "plan de sobriedad" energética para enfrentar los eventuales efectos de la guerra en Ucrania y llamó a esfuerzos colectivos. El sector de la distribución, que incluye empresas como Carrefour o Casino, ya avanzó que apagará sus enseñas al cierre y reducirá la iluminación y la temperatura a partir de octubre en el marco de un plan de "sobriedad energética".