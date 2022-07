Valdez Albizu se reúne con banco de inversión J.P. Morgan ante el interés de esta institución por expandir sus negocios en RD

Santo Domingo, RD

El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a una delegación del banco de inversión J.P. Morgan, con el objetivo de pasar revista sobre los avances en temas estratégicos dirigidos a desarrollar los mercados financieros locales y robustecer las herramientas de las cuales dispone el Banco Central para el logro de sus objetivos.

El banco de inversión reiteró su interés en continuar desarrollando una relación de largo plazo en el país.

República Dominicana es una de las economías que exhibe los mejores fundamentos macroeconómicos de la región, haciéndola más atractiva para los inversionistas.

Señalaron, además, su interés en formar parte del desarrollo de soluciones y productos innovadores que permitan continuar potencializando el desarrollo de los mercados financieros de la República Dominicana.

J.P. Morgan expresó que ‘los mecanismos de mitigación de riesgos que empleamos en cada transacción, junto con nuestro respeto por la historia y la reputación del Banco Central’, les da la tranquilidad de continuar fomentando el desarrollo de una relación exitosa de largo plazo con el país.

J.P. Morgan es el banco global de inversión líder del mercado, con la mayor participación de mercado entre sus pares.

De su lado, el gobernador Valdez Albizu destacó la estabilidad macroeconómica que predomina en el país, la fortaleza de su sistema financiero, la estabilidad cambiaria y los altos niveles de reservas internacionales, unido a su seguridad jurídica y el clima de paz social. En ese contexto, el rol del Banco Central ha sido llevar certidumbre a los agentes económicos y al público general.

Indicó que la economía dominicana ha mantenido un buen desempeño al registrar una expansión promedio de 5.6 % en el indicador mensual de actividad económica (IMAE) durante enero-mayo de 2022.

Asimismo, señaló que, a pesar de que el actual contexto internacional está cargado de incertidumbre, la economía dominicana ha probado ser resiliente ante los choques adversos, por lo cual se prevé que crecerá en torno a 5.0 % al cierre del año 2022, cercano a su crecimiento potencial.

Valdez Albizu expuso sobre el favorable desempeño del sector externo, principalmente la notable recuperación del turismo, al registrarse más de 3.5 millones de visitantes no residentes durante el primer semestre, generando unos US$ 4,121 millones de ingresos, y proyectándose que se recibirían unos 7 millones de turistas para el cierre de 2022. De igual forma, destacó que las remesas familiares superaron los US$ 4,800 millones en enero-junio, y se espera que cierren cercanas a los US$ 10,000 millones al finalizar el año.

En adición, informó que las exportaciones totales crecieron en torno a 14.9% en el período enero-mayo de 2022, como resultado de la expansión interanual de las exportaciones nacionales en 17.7% y de las exportaciones de zonas francas en 12.7%. Para el cierre del año, se proyecta que el déficit de cuenta corriente se ubicaría entre 3.0% y 3.5% del PIB, el cual sería financiado con holgura por la inversión extranjera directa, que alcanzaría los US$ 3,500 millones en el presente año.

Este desempeño de las actividades generadoras de divisas, acompañado de un mercado cambiario ordenado, ha contribuido a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio, presentando una apreciación de aproximadamente 5.0 % en el primer semestre de 2022. Las reservas internacionales continúan fortaleciéndose, ubicándose por encima de los US$ 14,450 millones al cierre de junio, equivalente a un 13.3 % del producto interno bruto (PIB), y a aproximadamente seis meses de importaciones.

La delegación de J.P. Morgan estuvo integrada por los ejecutivos Rob Cozzari, Geraldo Guanaes y Eugenio Alarcón.

Acompañaron al gobernador, el gerente Ervin Novas Bello, el subgerente general Frank Montaño, el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera Joel Tejeda, la directora del departamento de Tesorería, Yamileh García Belén; y los consultores del departamento de Tesorería José Gabriel Perdomo, Liselotte Reyes y José Eduardo Agramonte.