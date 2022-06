Extesorera de EEUU y la presidenta del WTTC reconocen potencial turístico de RD por sus riquezas naturales

Deyanira Polanco

San Juan, Puerto Rico

La extesorera de Estados Unidos, Rosario Marín y la presidente ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTCT), Julia Simpson, reconocen el potencial que tiene la República Dominicana para atraer a los turistas que después de la pandemia están buscando una mayor conexión con la naturaleza.

Marín y Simpson fueron entrevistadas por separado en el marco de la Cumbre de Sostenibilidad e Inversión del WTTC, celebrada en San Juan, que tuvo como eje principal el compromiso del sector en la preservación del planeta, su biodiversidad y la reducción del cambio climático.

Marín expuso sobre la resiliencia del sector ante el impacto económico por la pandemia y segunda trató de las perspectivas de crecimiento de la industria que atrae unos 26 millones de turistas en la región, además de la proyección en las inversiones para los próximos diez años que generaría unos 100 millones de empleos.

A Marín le gusta de República Dominicana su gastronomía y el cuidado a los recursos naturales, lo que atrae a turistas que ahorraron dinero durante la pandemia y ahora tienen la necesidad de viajar, sobre todo a Latinoamérica.

“He estado en la Republica Dominicana, me encanta, me fascinó, me encantó primordialmente su patrona la virgen de Higüey (Nuestra señora de la Altagracia). Es una isla encantadora”.

Agradeció el esfuerzo que hacen los dominicanos por preservar sus recursos naturales.

“Bueno yo creo que tienen mucho que ofrecer, tienen mucho que dar, yo creo que están trabajando arduamente para promover el turismo. Yo creo que nos beneficiaremos todos de visitar a la República Dominicana y les agradezco muchísimo el esfuerzo que hacen para proteger a la isla, para proteger a toda la riqueza natural que tienen ustedes” alabó.

La exfuncionaria del Gobierno estadounidense mostró su fascinación por la gastronomía dominicana y el deseo enorme de regresar a Quisqueya.

“Ese mofongo me encantó y ciertamente me encantó los seviches, oh una cosa deliciosa”, señaló luego de hablar en el escenario ante decenas de líderes del sector donde mostró su optimismo en la recuperación del sector. También de su experiencia en los trabajos que dirigió para que California sea en una región más ecológica y sostenible.

Julia Simpson sobre República Dominicana y LA

Simpson dice que República Dominicana está haciendo el trabajo de preservar el Medio ambiente porque entiende que es lo que tiene que ofrecer a los turistas o que buscan conectar con la naturaleza.

Apunta a que es en toda la región que está volviendo el dinamismo de ese sector.

“Está volviendo, está volviendo porque la gente busca la naturaleza y también en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, tienen dinero, tienen sus ahorros, no han podido gastar ni disfrutar viajar. Entonces tienen tantas ganas de salir y vienen a América Latina”.

Mientras que al referirse a la preservación del medio ambiente en Quisqueya, la líder mundial del sector privado en turismo y viajes destaca que “sí, está haciendo el trabajo, cierto, cierto, lo que pasa en su país, que es muy importante, es que ustedes reconocen que hay que proteger la naturaleza, porque es su producto, no es que quiero justificar la palabra de producto con naturaleza, pero es lo que tienen para ofrecer, entonces la gente busca eso. También conectarse con comunidades y conocer a otra comunidades”

La presidente ejecutiva del WTTCT resaltó, en la presentación del evento, que el caribe es el lugar de nacimiento del turismo internacional y ha crecido para darle la bienvenida a 26 millones de personas al año.

Indicó que la región depende grandemente de sus visitantes internacionales, y que la pandemia y el cierre de la frontera a través del mundo ha tenido un impacto muy fuerte en la economía de esta área.

Antes de 2019 los viajes y el turismo en el Caribe había crecido por 8 años consecutivos y representó el 14% de la economía total, por un valor de 61.5 billones de dólares y crea 15% de empleos.

Con el covid perdieron el 50% del valor de ese sector, pero como buena noticia mostró el informe del proyección financiera del WTTC para el Carie, que podría tener por los próximos 10 años un crecimiento 6.7% cada año y eso va a ser mayor que el PIB de todo el Caribe”.