¿Quién tiene las monedas?

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

Mientras el Banco Central (BCRD), específicamente el Departamento de Emisión y Custodia asegura que hay “menudo” suficiente, ya que “a la fecha tenemos en circulación 1,177,073,984 unidades de monedas de diferentes denominaciones, que ascienden a RD$7,569,564,540, directivos de asociaciones comerciales revelan que se está dificultando y hay escasez en el mercado.

Hablaron el presidente de la Amaprosado, Andrés Cosma; la presidente de la Asociación de Surtidoras de Santo Domingo, Linny Ramírez; el presidente de Jóvenes Empresarios en provisiones (Joempro), Ramón A. Álvarez del Rosario, quienes por separado coinciden en que no encuentran menudo para devolver.

Al respecto el BCRD afirma que sobre la satisfacción de las necesidades, “el Banco Central despacha a las entidades de intermediación financiera la cantidad de monedas requeridas por las mismas”.

Es común en colmados, supermercados, cafeterías y otros negocios no devolver monedas a los clientes que pagan por compras o servicios o retribuirles el importe con especies, generalmente mentas.

No obstante, representantes de sectores comerciales aseguran que hay escasez y cuando van a ciertos bancos les dicen que o tienen suficientes y no tienen respuestas del Banco Central.

Andrés Cosma dice que existen dos factores que inciden en la escasez de monedas y es que periódicamente el BCRD pone a circular moneda nuevas y eso no se ha visto desde hace alrededor de un año y las que están circulando son monedas viejas y las gentes las van guardando y tirando y no circulan.

“Pienso yo que en los próximos meses el Banco Central va a poner circular monedas en cantidades suficientes para acabar con la escasez que estamos teniendo en el mercado dominicano”, dijo el presidente de la Amaprosado.

Linny Ramírez, presidente de la Asociación de Surtidoras de Santo Domingo, señaló que hay escasez de monedas, y desconocen la razón y el sector está sintiendo la incomodidad de los clientes cuando tienen que darles “menticas y cosas así” y se incomodan bastante, ya que “están escasas, las de 25, las de cinco, las de 10 y las de un peso y los bancos nos dicen que hay escasez y no sabemos cuál es su origen”.

El presidente de Joempro, Álvarez, afirma que el negocio de provisiones y almacenes están sintiendo la escasez de monedas, “específicamente de diez y de cinco. Hay muchas de 25 y muchos pesos”.

Explicó que los cliente les llevaban muchas monedas, pero no están llegando de diez y de cinco y “vamos a los bancos y los bancos no tienen”, y por eso están recurriendo a los fruteros y vendedores en carretillas, yaniquequeros y otros, porque en la banca no hay menudo de cinco ni de diez, “esa es la realidad”.

Propuesta

Ante el reclamo de consumidores, de que le devuelven “mentas” o chicles por menudo de compras en el comercio, el director ejecutivo de la Oficina de Protección al Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara, dijo como primicia que el próximo miércoles 8 someterá al Consejo de esa entidad una propuesta de la que surja una resolución, de forma que la devolución de menudo sea opcional, porque el comercio está en la obligación de devolver dinero.