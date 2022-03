Gobernadores apoyan históricas reformas BID, propuesta aumento capital BID Invest

Washington, EE.UU.

Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest aprobaron hoy la hoja de ruta para realizar una serie de reformas institucionales en el BID y respaldaron una propuesta de aumento del capital de BID Invest, la ventanilla del BID para el sector privado.

Estas medidas de los Gobernadores modernizarán al BID, a BID Invest y a BID Lab, nuestro laboratorio de innovación, dando paso a un nuevo modelo de negocios del siglo XXI que ayudará a los países de América Latina y el Caribe a afrontar con más eficacia desafíos como la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la necesidad de digitalización.

Las reformas propuestas permitirán al Banco acelerar un crecimiento incluyente y sostenible al fortalecer las sinergias entre los sectores público y privado, asegurar que se brinden las mismas oportunidades a las mujeres en ámbitos como la educación, los negocios y la justicia, y hacer más para ayudar a los países a alcanzar las metas de emisiones netas nulas.

“ El nuevo modelo de negocios va de la mano de la propuesta hacia un aumento de capital para BID Invest, ventanilla del Banco para el sector privado. Esta propuesta dotará a BID Invest de una mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la región, incrementará notablemente la inversión en el sector privado y potenciará la creación de empleos formales. Sus detalles serán presentados al Directorio Ejecutivo en Septiembre. La aprobación de una nueva propuesta de valor para el Banco mejorará su capacidad para brindar atención a temas sociales, fortalecer el sector privado y luchar contra el cambio climático.. ”



“En 2021, un año récord para nosotros, quedó demostrado que el BID puede optimizar su balance general y movilizar recursos; sin embargo, el nuevo BID puede lograr aún más. Vivimos un momento histórico para el BID y BID Invest. Las medidas adoptadas por las Asambleas implican que estamos ganando el vigor, la flexibilidad y las herramientas que se precisan para apoyar las necesidades urgentes de América Latina y el Caribe en el siglo XXI”, dijo el Presidente Mauricio Claver-Carone en la reunión anual del Banco.

“La pandemia golpeó duramente a nuestros ciudadanos más vulnerables. Ahora la región enfrenta una inflación al alza, mayores tasas de interés en todo el mundo y un viraje en las preocupaciones geoeconómicas y geopolíticas. En 2020 y 2021 estuvimos a la altura de las circunstancias, pero podemos lograr todavía más aprovechando nuestras fortalezas. Gracias a las medidas de los Gobernadores, ahora podemos ayudar de manera más eficaz a la región movilizando recursos públicos y privados y haciendo más en ámbitos fundamentales como el cambio climático y la igualdad de género”, añadió.

BID Invest 2.0

El nuevo modelo de negocios que se contempla para BID Invest (BID Invest 2.0) se formulará en los próximos seis meses y se presentará para aprobación de los Directorios en el otoño. La luz verde a la nueva visión denota confianza en la capacidad de BID Invest para adoptar un enfoque que genere un impacto aún mayor en la región. El nuevo modelo permitirá ampliar la labor con inversionistas y empresas en toda la región. El nuevo enfoque innovador de BID Invest se centrará en originar proyectos de mayor impacto, reducir los riesgos para la inversión del sector privado y emplear nuevos instrumentos financieros y técnicos para ayudar a atraer más inversiones. Además, este modelo de negocios va de la mano con el mandato de presentar una propuesta de aumento de capital para BID Invest, cuyos detalles se remitirán a los Directorios Ejecutivos en el otoño.

Estas nuevas capacidades ayudarán a BID Invest a consolidar el nivel sin precedentes de movilización alcanzado en 2021 y mejorar su función como socio preeminente de la región en materia de movilización del sector privado en favor del desarrollo. Un BID Invest más ambicioso trabajará de manera aún más estrecha con el BID, que también dispondrá de nuevos instrumentos para colaborar creativamente con los países miembros prestatarios y apoyarlos a fin de propiciar entornos de negocios que atraigan la inversión y sean más conducentes a la creación de empleos.

La nueva propuesta de valor del BID

Las reformas en el BID y BID Invest forman parte de una nueva propuesta de valor aprobada por los Gobernadores para estas instituciones y BID Lab, que le permitirá al Banco acelerar el desarrollo regional al afrontar con más eficacia los desafíos sociales, fortalecer el sector privado y combatir de manera más ambiciosa el cambio climático.

Los nuevos modelos de negocios en el BID y BID Invest les darán la oportunidad de adoptar un enfoque más sofisticado con respecto a la colaboración. El BID servirá de eje, vinculando el trabajo de BID Invest en el sector privado con asociaciones y proyectos en el sector público. De esta forma, el Banco podrá aprovechar mejor los billones de dólares disponibles en el sector privado y a los que la región debe acceder para tener éxito en la lucha contra el cambio climático.

El modelo de negocios del siglo XXI ayudará al BID a promover reformas que favorezcan la protección social y la salud, la inclusión, la acción climática en los mercados de trabajo y la igualdad de género. También ayudará a que el BID trabaje mejor con los gobiernos para corregir fallas de los mercados y cuellos de botella estructurales que hoy impiden la inversión, mejorar las instituciones, fortalecer el Estado de derecho y perfeccionar el entorno de negocios. Esto se articula con el nuevo enfoque de BID Invest en originar proyectos con un impacto social, reducir sus riesgos y ofrecerlos a inversionistas institucionales.

El nuevo enfoque contempla también que BID Lab pase de ser un laboratorio de innovación a convertirse en centro (hub) de innovación, de tal modo que pueda ampliar el impacto de los proyectos del sector privado y aprovechar su capacidad para asumir riesgos a fin de llevar a cabo una labor experimental en sectores de frontera e invertir en proyectos en etapas tempranas. La agilidad y la capacidad de BID Lab para responder con celeridad a las necesidades de los clientes reforzará la capacidad del Banco para poner a prueba ideas innovadoras e implementar programas piloto de escala ampliable para lograr los objetivos de desarrollo regionales.

El respaldo de los Gobernadores hará del BID una institución más innovadora y con mayor capacidad de respuesta, con mejoras en el diseño de proyectos, un nuevo sistema de gestión integral de la cartera con el que medir y lograr resultados, e instrumentos financieros y técnicos actualizados. Todo ello propiciará un apoyo más eficaz a reformas gubernamentales, la creación de mecanismos de financiamiento contingente y de desembolso rápido, instrumentos más innovadores relacionados con el cambio climático, mayor capacidad de ejecución para contrapartes, y políticas de apetito de riesgo e inversión de capital que favorezcan proyectos y operaciones del sector privado.

Todos estos nuevos enfoques, aunados a planes para abordar de forma más ambiciosa el cambio climático y la desigualdad de género, ayudarán a la región a hacer frente a sus cambiantes necesidades de desarrollo, reducir la pobreza y proteger a las personas más vulnerables.

Las medidas adoptadas por las Asambleas de Gobernadores dimanan del mandato emitido en la Reunión Anual de 2021, en virtud del cual se encomendó al Banco que efectuara un análisis en profundidad de su estructura institucional óptima y la función que desempeña, así como de los desafíos que enfrenta la región. Tras un período de consultas con las autoridades de los países y otras partes interesadas, el BID presentó a los Gobernadores una nueva propuesta de valor que tiene como eje su mandato central de velar por la efectividad en el desarrollo.

“Estoy sumamente orgulloso del trabajo analítico llevado a cabo por nuestros expertos y agradezco a las Asambleas de Gobernadores y a los Directores Ejecutivos el contundente apoyo que nos han brindado”, manifestó el Presidente Claver-Carone. “Este no es el fin, sino verdaderamente el inicio de nuestra singladura en apoyo de nuestros países miembros, en nuestro empeño por convertir al BID en el modelo de referencia en cuanto a excelencia operativa. Nuestra región se lo merece.”

La próxima Asamblea Anual del BID y de BID Invest se realizará en Panamá.

Contexto regional

Incluso antes de la pandemia, América latina y el Caribe enfrentaba considerables desafíos socioeconómicos, incluyendo algunas de las tasas de crecimiento más bajas del mundo, altos niveles de informalidad laboral, un creciente malestar social, casi un tercio de la población en situación de pobreza, y grandes brechas en materia de infraestructura, digitalización y financiamiento para pequeñas empresas.

La pandemia sumó a millones de personas en la pobreza y ocasionó retrocesos en igualdad, en especial para las mujeres, que minaron los avances logrados en los últimos 10 años. Además, en 2020 la región sufrió el peor colapso económico de los últimos 200 años y, en un principio, registró las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo.

En 2021, contra toda expectativa, la región experimentó una de las recuperaciones económicas más rápidas a nivel internacional. No obstante, esa reactivación no ha ido acompañada de mejoras acordes en el mercado laboral o en indicadores socioeconómicos clave, particularmente en el caso de las mujeres, que han perdido más empleos que los hombres y están teniendo dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo. La región también sigue padeciendo los efectos de cierres escolares de duración sin precedentes en todo el mundo (promedio de 231 días) y millones de niños aún no han retornado a las aulas.

