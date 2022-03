Faltan taxis y carros del concho operando de noche

Antes de la pandemia del Covid-19 muchos taxistas y choferes del transporte público de pasajeros amanecían dando servicios a usuarios, pero ahora el ambiente laboral ha cambiado, afectando a numerosas personas que quieren llegar a sus casas en horas nocturnas.

Rutas del concho como la N, la M, la A y otras amanecían trabajando, ofreciendo un servicio a muchas personas en una ciudad, que como Santiago, sigue creciendo y que aunque muchos duermen, otros estaban despiertos.

Otras rutas permanecían laborando entre 12 a 1:00 de la madrugada, pero ahora han acortado su horario hasta las 9 y 10:30 de la noche, dijeron dirigentes del transporte.

Pero hay otras rutas en que sus choferes a las 8:00 de la noche terminan de desmontar los últimos pasajeros y se marchan a sus lugares, dejando sin servicios de transporte a muchas personas.

Salvador Germán, chofer de la ruta M de Santiago, dijo que su primo, propietario de un carro del transporte público, comenzaba a conchar desde las 5:00 de la mañana hasta las 6:00 o 7:30 de la noche.

“Y yo amanecía, igual que otros choferes, porque nos estábamos buscando el moro, nos iba bien, pero ahora no lo hago, no por inseguridad, porque eso siempre ha existido, sino por falta de pasajeros, no vale la pena arriesgarse”, dijo.

Aquí hay supermercados que laboran las 24 horas del día, como los ubicados en las avenidas 27 de Febrero y Estrella Sadhalá, éste último cerca de la entrada de Los Reyes.

Los taxistas apostados en esos y otros establecimientos recordaron que antes de la pandemia, entre 15 y 20 de ellos prestaban servicios sin importar horas del día y de la noche, pero que ahora solo lo hacen entre uno y dos y rotando turno.

Afectados.

La mayoría de afectados son empleados y estudiantes nocturnos.

Transportista.

El presidente de la CNTT, Juan Marte, reveló que el servicio se ha reducido considerablemente en Santiago.