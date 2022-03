El “rebote estadístico” fue normal en todas las economías

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El vicepresidente ejecu­tivo del Centro Regional de Estrategias Económi­cas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Fran­co, afirma que el año pa­sado fue normal en todas las economías un rebo­te estadístico, y que co­mo no se tiene la certeza de cuánto fue aquí, abo­ga por la aprobación del proyecto de ley que crea el instituto nacional de estadísticas para que ma­neje las cuentas naciona­les del país y que reposa en el Congreso.

Considera necesario dejar al BC dedicarse a las políti­cas monetarias, además de que esto traerá mayor con­fianza a los agentes econó­micos y a toda la sociedad.

El expresidente Leonel Fer­nández expresó que “con es­te Gobierno no vamos a sa­lir de la crisis, porque vive en una burbuja”, en una entre­vista a El Caribe.

Collado Di Franco afirmó que las discusiones públicas deben encaminarse a instau­rar un instituto nacional de estadísticas que lleve con in­dependencia todas las esta­dísticas económicas del PIB y la inflación, sobre la cual la política monetaria influye.

Para Rafael Espinal, pre­sidente el Colegio Domini­cano de Economistas (Co­deco) las cifras del Banco Central son cuestionadas cuando se está en la oposi­ción. El Banco Central solo ha mostrado el crecimiento del 2022 de 12.3 % en com­paración con 2021, que es extraordinario con relación al resto de países de Améri­ca Latina, lo que muestra la solidez y diversificación de la economía dominicana.

Al compararlo con 2019, el propio expresidente Fer­nández afirma que el creci­miento fue de 4.7%, que no es despreciable, incluso que es superior a los dos años de su gobierno posterior a la crisis mundial de 2008, que fueron inferiores al 3.5 % anual. Cuestionar las ci­fras del BC no tiene senti­do. Las mismas cifras de in­flación que usa Fernández son las del organismo y res­pecto a esas no hay cuestio­namientos. El economista Luis H. Vargas, presidente de CEDIESA (Centro Domi­nicano de Investigaciones de Economía, Sociedad y Ambiente) dijo que Fernán­dez no argumenta las cau­sas de que la actual admi­nistración es presa de una burbuja.

Mientras que el economis­ta Fabrizio Gómez Mazara dijo entender las razones políticas que legítimamen­te tiene el expresidente Fer­nández para intentar po­sicionarse en el mercado electoral en su condición de candidato para las eleccio­nes de 2024.

“Dicho esto, pienso que las cifras del Banco Cen­tral no sólo son las correc­tas sino que están avaladas por el Fondo Monetario In­ternacional (FMI) debido a que utilizan la metodo­logía recomendada por es­te organismo internacio­nal”, enfatizó. Las cifras macroeconómicas de 2021 son evidenciables en térmi­nos de crecimiento del PIB, empleo, remesas, inversión extranjera, entre otras va­riables, sostuvo al explicar que el manejo de la política monetaria desde mediados de 2020 ayudó a la recupe­ración por medio de incen­tivos, vía reducción de la tasa de política monetaria-dirigiendo más de 215,000 millones para préstamos a las Mipymes. Antonio Cruz Ciriaco, decano de la Fa­cultad de Economía de la UASD, sostiene que si la in­flación mundial persiste se ralentizará el crecimiento mundial y también la do­minicana. Explicó que una inflación conjunta con una ralentización sería una es­tanflación en el panorama internacional de persistir la tendencia alcista del precio del petróleo y en las mate­rias primas agrícolas, la dis­rupción en la cadena de su­ministros y la guerra entre Rusia y Ucrania.

