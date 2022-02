¿Cuáles son los cinco mejores hoteles de Punta Cana?

Forbes Centroamérica

Punta Cana es un destino que ha desarrollado una sofisticada propuesta hospitalaria para cautivar al turismo de lujo. Estos exigentes viajeros llegan hasta el refugio caribeño en busca de privacidad, así como playas paradisiacas y eso obtienen.

Por ello, US News & World Report, autoridad mundial en clasificación y asesoramiento al consumidor, dio a conocer su ranking anual de los Mejores Hoteles en 2022. Las lista abarca a propiedades de Estados Unidos, Europa, Canadá, México y el Caribe.

En este último segmento destacan a los mejores hoteles de Punta Cana, República Dominicana. Aquí te presentamos a los que ocuparon las cinco primeras posiciones.

Eden Roc at Cap Cana

El lujo que ofrece este resort enclavado en Cap Cana, una de las comunidades más exclusivas del destino, lo posicionaron en el primer lugar. Suits con piscinas privadas, exclusivos tratamientos de bienestar en su spa, así como un exótico club de playa son parte de las propuestas que enamoran a sus huéspedes.

Tortuga Bay Hotel

Las suits de esta elegante propiedad fueron diseñadas por el ícono de la moda dominicano Óscar de la Renta. Ese es uno de sus muchos atractivos que la convierten en una propuesta a considerarse cuando se visita Punta Cana. Los ávidos golfistas descubrirán aquí otros nombres conocido el de Tom Fazio y PB Dye quienes diseñaron los retadores campos de golf de este complejo turístico.

Casa de Campo Resort & Villas

7,000 acrees en La Romana abrazan una propiedad que es buscada por todas las celebridades cuando visitan este paradisiaco destino. Tres campos de golf diseñados por Pete Dye, incluido el desafiante y aclamado Teeth of the Dog, son parte de las amenidades que lo llevaron a ser incluido en el ranking de US News & World Report.

Hyatt Ziva Cap Cana

En la cuarta posición se ubicó un hotel familiar que se gestiona bajo el concepto de all inclusive. El complejo comparte parte de su propuesta de servicios con su propiedad hermana Hyatt Zilaria Cap Cana, de esta forma se multiplican tanto la propuesta gastronómica como las experiencias únicas para disfrutar ahí; con el maravilloso Mar Caribe como escenario de fondo.

Iberostar Grand Bavaro

En el corazón de Punta Cana, el hotel integra lujosas suits con baños de márbol, así como un campo de golf de 18 hoyos, el cual será el deleite preferido para los entusiastas a este deporte. Mientras que sus siete restaurantes le pondrán el toque gourmet a la entrañable experiencia de viaje.

Aunque el destino de sol y playa más famosos de República Dominicana cuenta con un sinnúmero de opciones de hospedaje, estos cinco hoteles son los preferidos de los amantes a la vida sibarita.