Karisma Hotels & Resorts presenta en Fitur sus dos nuevos hoteles en República Dominicana y Riviera Maya

Madrid, España

. En la Feria Internacional de Turismo, Fitur, el galardonado grupo hotelero Karisma Hotels & Resorts, presentó sus dos nuevas aperturas hoteleras en República Dominicana y Riviera Maya: Margaritaville Island Reserve Cap Cana y Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya.

El coctel contó con la presencia de Rafael Feliz Español, director de mercadeo y ventas para Europa de Karisma Hotels & Resorts, y Marilyn Cairo, vicepresidente global de ventas, quienes mostraron los atractivos y novedades de ambos hoteles.

Rafael Feliz Español expresó que estas dos nuevas apuestas en el segmento de lujo Todo Incluido de Karisma Hotels & Resorts, amplía el portafolio de hoteles de lujo de la corporación en Latinoamérica, el Caribe y Europa, con marcas que incluyen Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels &Resorts; Margaritaville® St. Somewhere™ by Karisma Punta Coco and Tui Blue.

“ El recientemente inaugurado Margaritaville Island Reserve Cap Cana y el primer hotel de la marca Nickelodeon en México, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, son las nuevas propuestas en el Caribe de la corporación hotelera, presentadas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.. ”



Margaritaville Island Reserve Cap Cana, recientemente inaugurado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, es un resort “cinco estrellas Island Reserve Inclusive®” ubicado en la ciudad destino Cap Cana junto a playa Juanillo, una de las mejores del país. El complejo hotelero, pensado para disfrutar de unas vacaciones de lujo, la mejor experiencia de relajación, diversión, gastronomía de la más alta calidad y servicios excepcionales de primera clase, combina el concepto de exclusividad Island Reserve con los servicios de reconocido prestigio mundial de Karisma Hotels & Resorts. Cuenta con 519 habitaciones, entre ellas 40 espectaculares villas de lujo y la suite Jimmy Buffett, así como 6 restaurantes, 3 bares, un Café, el St. Somewhere Spa de clase mundial, su propia fábrica de cerveza y un centro de entretenimiento “Entertainment Village”, entre una gran variedad de amenidades.

Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, es el nuevo destino para las familias que quieran disfrutar de una experiencia en el Caribe mexicano con Bob Esponja y el resto de los personajes de Nickelodeon. Es el primer resort de la marca Nickelodeon en México, gracias a la exitosa relación de Karisma Hotels & Resorts y el Grupo Lomas, y ofrece a las familias un Todo Incluido en el que la diversión y el entretenimiento están garantizados. Cabe destacar que la mayoría de las habitaciones de este hotel cuentan con dos baños, especialmente diseñadas para familias de 5 personas, y su parque acuático es uno de los más grandes de México.