Aerolíneas quiere que no se apliquen restricciones a los viajeros que están vacunados

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) cree que las personas que han completado la pauta de vacunación contra la covid-19 deberían viajar internacionalmente por vía aérea "sin restricciones ni pruebas".



Así lo señaló este lunes el director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, en respuesta a una serie de preguntas de Efe durante la rueda de prensa que ofreció en la apertura de la 77 asamblea general de IATA en Boston (EE.UU.).



Walsh indicó que la única restricción que se debería aplicar en viajes aéreos internacionales a aquellas personas que no han sido vacunadas sería la necesidad de una prueba rápida de antígenos para comprobar que no portan la enfermedad.



"Con el conocimiento que tenemos ahora, que es mucho mayor que cuando las restricciones fueron introducidas en febrero 2020, y el hecho de que la calidad de las pruebas ha mejorado de forma significativa, el riesgo de contraer el coronavirus a bordo de una aeronave es extremadamente bajo", declaró.



El director general de IATA, que agrupa a unas 300 aerolíneas de todo el mundo, alrededor del 80 % del sector, también apuntó que en estos momentos el impacto de la transmisión de la enfermedad a consecuencia de los viajes internacionales es mínimo.



Walsh dijo que IATA ha estudiado el riesgo de que alguien con covid-19 viaje internacionalmente y "cambie la dinámica del coronavirus en ese país": "Claramente depende del nivel de infección y la tasa de vacunación, pero todo apunta a que el riesgo es muy, muy pequeño", remarcó.



El ejecutivo aeronáutico puso como ejemplo la situación en el Reino Unido, donde entre febrero y agosto de este año se han realizado 6.4 millones de pruebas PCR a viajeros internacionales, de las que solo 57,000 han sido positivas.



"Supone una tasa de positividad de menos del 1 % cuando al mismo tiempo, entre el público en general, la tasa de positividad era del 7 %. Así que el riesgo no es que alguien que viaje vaya a cambiar la dinámica del coronavirus en el país al que vuela", explicó.



Walsh añadió que la prueba rápida de antígenos "es un claro ejemplo de una buena medida" frente a la necesidad de realizar pruebas PCR, "más complejas y caras".



Por su parte, el consejero delegado de la aerolínea JetBlue, y presidente de IATA, Robin Hayes, dijo a Efe que es necesario que los Gobiernos armonicen las medidas que adopten y que estas sean coherentes en todos los países.