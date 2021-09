En ocho meses las tarjetas de turismo generaron $2,165.5MM

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

En las reuniones que sostuvo este fin de semana el presidente Luis Abinader con la diáspora dominicana en Nueva York se habló sobre la propuesta de que se excluyan a los dominicanos residentes en el exterior del pago de los US$10 aplicados a las tarjetas de turismo e incorporados a los pasajes aéreos y marítimos. El mandatario aseguró que esta sugerencia se iba a discutir para empezar a efectuarse en los próximos tres meses.

La tarjeta de turista es una tasa impositiva que cobra República Dominicana a sus visitantes y tiene base legal en la Ley 199-67 que establece que su adquisición es un requisito para el ingreso al territorio nacional, con fines turísticos, sin necesidad de una visa consular, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, en agosto de este año la tarjeta de turismo presentó un crecimiento interanual de 327.4%, equivalente a RD$747.7 millones más que en ese mismo mes de 2020.

Estadísticas de Impuestos Internos indican que entre enero y agosto de 2021, el país percibió RD$2,165.5 millones por tarjetas de turistas. La DGII señala que en el periodo marzo 2020 hasta marzo 2021 este impuesto fue afectado por las medidas de restricciones de movilidad producto de la pandemia del Covid-19.

A partir de abril 2021 se observó una mayor flexibilización de las medidas de propagación del virus, producto de la disponibilidad de la vacuna contra la pandemia. Lo anterior incidió positivamente en la cantidad de llegada de pasajeros y la ocupación hotelera en República Dominicana para el periodo abril–agosto 2021, por lo que se ha estado percibiendo una recuperación en la recaudación de los impuestos aplicados a turistas.

Por mes

En enero de 2021, República Dominicana recibió RD$184.5 millones por las tarjetas de turistas, en febrero el monto fue de RD$175.3 millones, en marzo alcanzó RD$198.9 millones y en abril se disparó a RD$325.8 millones.

En mayo los impuestos debido a la tarjeta de turista alcanzaron los RD$334.3 millones, en junio RD$331.1 millones, en julio fue de RD$319.5 millones y en agosto de 2020 de RD$. 296.2 millones, de acuerdo con las cifras preliminares de la DGII.

Las cifras de Impuestos Internos revelan que los tributos reportados por ese concepto solo alcanzaron alrededor de RD$28.2 millones en mayo de 2020, pero la recaudación de ese mismo mes de 2021 fue de US$334.3 millones, con un crecimiento de 1,085%.

Exentos de pago

Varios tipos de viajeros no deben pagar por las tarjetas de turistas, entre los que se encuentran los ciudadanos dominicanos, los extranjeros residentes en República Dominicana y quienes dispongan un visado dominicano vigente.

También están exentos del pago los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados en el país, mientras estén en sus funciones y que ingresen en misión oficial, así como los visitantes que utilizan aviación privada no comercial, siempre y cuando el ingreso al país sea por motivos deportivos, recreativos, ejecutivos, turísticos y/o de negocios, y que la aeronave utilizada para su transporte tenga un peso no mayor a 30,000 o capacidad de hasta un máximo de 12 pasajeros, según el decreto no. 169-08.

Los extranjeros con carnet de habitante fronterizo, que les autoriza a entrar y salir en un mismo día del territorio nacional y los visitantes que arriben al país por vía aérea, están exentos de incluir la tarjeta de turista en los boletos aéreos con punto de venta en República Dominicana y los adquiridos por pasajeros en tránsito, cuyo destino final no sea la nación dominicana.

Reembolsos

Según decreto, podrán optar por el reembolso de la Tarjeta de Turista (US$10.00) incluida en los boletos aéreos emitidos en el extranjero, los dominicanos compraron boletos aéreos a partir del 25 de abril de 2018 en puntos de venta fuera de RD, entre otros.

Impuestos

Los ingresos fiscales relacionados con la actividad turística entre 2020 y enero-junio 2021 alcanzaron RD$9,014.4 millones, de los cuales RD$3,566.6 MM fueron por concepto del pago por Tarjeta de Turista, es decir, un 39.5%.