Vendedores aseguran que hay suficientes pollos en el país

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD.

Este miércoles a las 11:00 de la mañana todavía varias de las polleras a las que llegaba un equipo de la redacción del Listín Diario tenían pollo para ofrecer a sus clientes. Incluso, pocos minutos antes del mediodía, estos negocios tenían cantidad suficiente para vender.

En los lugares recorridos, incluyendo un colmado, la libra de pollo se ofrece a RD$80, pero si es sólo pechuga, en las polleras las ofrecen a RD$120 la libra.

Los precios varían dependiendo del tipo de las piezas de pollo que desee el cliente. Si es solo alitas, cuestan RD$85 la libra, el muslo largo RD$100 la libra y el muslo ancho RD$80 la libra, mientras si el cliente solo quiere pico y pala tiene el precio de RD$50 la libra.

En el Mercado Honduras, ubicado en la avenida Correa y Cidrón, de la Capital, se le preguntó al vendedor “¿ya bajó el pollo?” y este jocosamente contestó: “si, del camión”.

El trabajador manifestó que hace semanas vendía el pollo a RD$70 la libra, pero ahora esta a RD$75 (el único lugar visitado con el precio así) y asegura que aquí hay suficiente producción avícola, incluso, señaló con su mano el patio del negocio donde coloca los pollos vivos y manifestó “mira cuantos hay ahí. Son muchos”.

El encargado del negocio opinó que a pesar de la crisis que generó la fiebre porcina africana, ya no es necesario seguir con la importación de pollo resaltando también que a la gente no le gusta el pollo importado porque es congelado.

“Yo le lleve pechuga importada a una gente y me dijeron que no le llevara más porque no me iban a volver a comprar (…) La venta está floja como quiera”, expresó.

En otro negocio, el dueño comentó que la semana pasada se les enviaba pollo para venderlo un día sí y al otro no, mientras que en este semana siente que la situación se ha normalizado, agregando que tuvo que tomar RD$20,000 prestados para poder tener suficiente cantidad en estos días. Su meseta estaba repleta de pollos y ya no se observaban clientes, pues eran más de las 12 del mediodía.

María es una señora que vende pollo en el sector La Ciénaga desde que tenía 13 años y cuenta a Listín Diario que es la primera vez que recuerda haber vendido a RD$70 la libra. Ella relata que hace unas semanas vendía la libra a RD$50, y que nunca había pasado de ese precio porque “este es un barrio y yo no le puedo hacer eso a la gente”.

La vendedora de pollos destaca que hace unas semanas, cuando la crisis de la fiebre porcina, ya a las 9:00 de la mañana tenía su pequeño negocio cerrado porque le estaban mandando pocos pollos para venta.

Ahora, agradece porque todavía a las 11:40 de la mañana tiene el comercio abierto y al final de la jornada le queda muy poco pollo, o nada.

Asegura necesidad

El pasado martes, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, señaló a Listín Diario que la situación actual del consumo del pollo en el país no es normal debido a la baja en la producción de cerdo que hubo hace algunas semanas, por lo que justificó la importación de este alimento.

Cruz recordó que esta es una importación puntual y no será sostenida en el tiempo, tras responder a las declaraciones dadas a este medio por el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), Juan Lucas Alba, quien manifestó que los productores nacionales han estado haciendo todos los esfuerzos posibles para aumentar la producción, por lo que a su juicio, en este momento, no es necesario importar más.

Mientras Cruz añadía que el consumo del pollo había aumentado entre 10 y 18%, negando que estas importaciones destruirían la producción avícola porque es una situación momentánea para equilibrar la oferta y la demanda y que los precios se mantengan estables.

Importaciones

La importación de la carne de pollo en el país creció en más de 1,000 toneladas métricas en julio de 2021, al compararse con otros meses como enero donde se importaron 1,630 toneladas métricas y en julio aumentó a 3,452 toneladas métricas con un total de US$6.1 millones de dólares.

En enero de 2021 se importaron solo US$2.5 millones en carne de pollo (fresca y congelada), según estadísticas del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, durante este año en los meses de abril, mayo y junio, las importaciones de pollo comenzaron a crecer con valores que sobrepasaron los US$3.3 millones, US$3.8 millones y US$3.63 millones, respectivamente.