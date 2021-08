Navieros alertan de posible escasez de artículos de tecnología y otros procedentes de China y sugieren a las empresas aprovechar oportunidades

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

La demanda de barcos y furgones de la República Popular China se mantendrá un poco antes del primer semestre del año próximo, situación que provocará una escasez de productos no esenciales importados desde esa nación asiática a otras partes del mundo y específicamente a República Dominicana.

China mueve el 70% del comercio global y ha visto incrementar la demanda de productos en Estados Unidos en un 80%. Ese incremento del consumo también ha elevado la demanda de barcos contenedores por efecto de la pandemia.

Esta situación, según el sector naviero, repercutirá de forma negativa en la importación de juguetes, celulares, artículos de acero, artículos para vehículos y otros bienes no alimenticios, pero de gran incidencia en la vida de los dominicanos, sobre todo en Navidad.

Actualmente, el puerto de Ningho, que es el tercero de importancia marítima mundial, está cerrado por un rebrote de la variante Delta del Covid-19, por lo que el Covid-19 terminó rompiendo toda la logística, explicaron los principales ejecutivos de la Asociación Nacional de Navieros (ANRD), que recomiendan a los exportadores que aprovechen la cercanía con Estados Unidos y elaboren insumos y bienes aquí.

Y, a los importadores, que busquen otros mercados para comprar las mercancías que requieren sus negocios.

Teddy Heinsen indicó que un importador que trae de 80 a 90 furgones de China solo podrá traer 30. Los otros contenedores están varados por falta de espacio en las embarcaciones que vienen con mercancías de distintos países desde Asia.

Alta demanda

En un encuentro en el Restaurante La Cassina, con motivos del 72 aniversario de la asociación, el director comercial de HIT Puerto Río Haina, Cristyan Peralta, explicó que el alza de los precios marítimos tiene su origen en el aumento del consumo en países como Estados Unidos, lo que ha obligado a disparar la producción y exportación de artículos fabricados en China. Esto ha generado una falta de barcos y contenedores, efecto que han denominado “dominó”.

Esta situación que se ha originado por la pandemia ha llevado que los fletes desde China hayan aumentado de precio en un 600% con respecto al 2019 y entre 25% y 30% si vienen desde Estados Unidos, además de la congestión en los puertos y la competencia que se da por espacios en los barcos entre un país y otro de la región. Por esta razón, los importadores están pagando precios altos para tener sus mercancías, pero se traducen en altos precios para el consumidor, explicó.

Entre otras causas, citó el bloqueo del Canal de Suez, donde hay más de 400 barcos varados por más de siete días; el tifón IN-Fa, inundaciones, el paro del puerto de Ningho, a lo que se suman otros barcos 40 a 50 barcos varados en puertos estadounidenses.

Los navieros exhortan a los empresarios importadores a que tomen en cuenta que con Estados Unidos no hay dificultades, donde hay fluidez, y cruzan dos y tres veces por semana desde La Florida.

Peralta explicó que el costo de los fletes a junio 2021 están en cerca de US$12,000 por un solo contenedor y de China a Estados Unidos valen US$8,000, mientras que desde China a República Dominicana está costando US$14,000 y hasta se ha hablado de US$20,000, que en 2019 costaba US$2,500.

No obstante, sostuvo que el sector logístico local no interrumpió “ni por un minuto”, para garantizar las operaciones, pero recalcó que es probable de que haya desabastecimiento de productos de Navidad, juguetes de China y otros bienes no alimenticios.

Dijo que el sector espera que a final de este 2021 entren más barcos y contenedores, lo que podrá comenzar a reducir el precio de los fletes y reitera que aprovechen el “nearshoring” (subcontratación de negocios con otra empresa más cercana a los consumidores), que bien pueden ser de Estados Unidos ya que el país está a dos días de tránsito versus China que está a una distancia marítima de 15 a 17 y hasta 30 días.

En el encuentro, entre otros navieros, participaron además de Teddy Heinsen, Alexander Schad, Cristyan Peralta, Eric Alma y como asesores Gregorio Lora y Manuel Cabral.

Revelaron que está en el Congreso un proyecto de ley de logística el 10 de este mes, que mejorará las operaciones de los centros de operadores logísticos, aunque reconocen que el proyecto que opera mediante decreto de 2015 ha sido muy exitoso, ya que agrupa a más de 20 navieras que mueven mucha carga.

Gregorio Lora afirmó que ya esa alza se ve en los precios del acero y otros insumos de la construcción, por lo que cree que esa incertidumbre va a durar hasta mediado de 2022.

Mesas de Trabajo

Los navieros también dijeron que las Mesas de Trabajo para tratar alzas de precios se mantienen activas y se reúnen todos los meses. El sector ofrece aportes sobre las actualizaciones de las operaciones y potenciales soluciones, por lo que sirven de asesores sobre las tendencias para que el Gobierno pueda mitigar el impacto del incremento de los fletes y la situación internacional.

Oportunidades

Citaron ejemplos de empresas que han aprovechado las oportunidades que ha dado la crisis. Eaton, una empresa de zona franca que produce interruptores, luces y equipos de tecnologías ha aumentado sus exportaciones en un 40%; otra que fabrica cover (forro) de muebles se mudó de Guatemala hacia República Dominicana para cumplir con la demanda de consumo desde Estados Unidos. Eric Alma asegura que la mudanza de empresas hacia República Dominicana se va a acelerar y eso será muy positivo para el país. Reveló que ya en el país está la primera empresa del mundo para hacer el primer kit de pruebas PCR en casa (JABIL), aprovechando que el país está a dos días de tráfico con Estados Unidos.