Producción de mangos se pierde en Los Olivares en un proyecto creado en 2014 con préstamos del Banco Agrícola

Odalís Báez

Pedernales, RD

Miles de unidades de mango de pierden por falta de mercado, en la parte agrícola conocida como Los Olivares, en la provincia de Pedernales, pese a que la producción forma parte de un proyecto estatal financiado a pequeños productores por el Banco Agrícola en 2014 para fines de exportación.

En un recorrido por las parcelas ubicadas en Los Olivares, el productor y agrónomo Marito Emilio Heredia, apeló al presidente Luis Abinader, para que ayude a los pequeños productores a asegurar la compra de la fruta con la apertura de un mercado seguro para la actual cosecha y las venideras, para evitar ese producto se pierda como está pasando en la actualidad y que los productores sigan abandonando las pequeñas fincas ahogados por los compromisos.

Heredia, quien sirvió como vocero de más de 100 productores de mango en Pedernales, mostró, durante un recorrido bajo un candente sol, más de 2,000 tareas con una producción récord de mango de la variedad Keitt, una variedad muy apreciada por su textura libre de fibras y un menor contenido de azúcar que otros tipos

Los mangos están en proceso de pérdida dentro en las parcelas del proyecto AC-447 de la Reforma Agraria en el sector agrícola los Olivares.

El proyecto del cultivo de mangos iniciado en el año 2014 fue un sueño que les fue vendido a los agricultores en la otrora administración de la Reforma Agraria, con el objetivo de exportación con un supuesto mercado seguro, lo que nunca ha existido, dijo.

El agrónomo y productor quien ha servido de técnico en el proceso del cultivo de mango y que actualmente posee una gran producción sin mercado, pudriéndose, dijo que cuando el proyecto llegó a Pedernales en Julio del año 2014 por vía de la Reforma Agraria fue con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los más de 106 productores, actualmente se convirtió en todo lo contrario.

Dijo que productores en su mayoría vieron el proyecto con buenos ojos, porque se le vendió un sueño de ilusiones a los integrantes de la Junta de Regantes compuesta por los agricultores, que creyeron y cedieron con la preparación de los terrenos para esos fines, hoy la mayorías tienen las manos en la cabeza, sin mercado y pudriéndose la cosecha.

Recuerda que con la presentación en el cultivo de mango en ese entonces los agricultores del sector agrícola de los Olivares comenzaron arrancar los cultivos de guineos, yucas, patatas y dejaron de sembrar habichuelas, maíz y los frutos menores, a cambio del cultivo, pero que seis años después, el proyecto ha hecho más pobres a los productores en Pedernales, donde el vívere que consume la población llega de otras partes del país, porque las tierras están cultivadas de mango que se están perdiendo por la falta de mercado local y de exportación.

“Este proyecto de mango ha sido una fatalidad para nosotros, nos ha empobrecido, eso fue a través de un préstamo que sometieron de RD$30 millones, a pesar de que el proyecto estaba presupuestado para RD$47 millones, ahora debemos el dinero en el Banco Agrícola”, reiteró Heredia, al igual que los demás productores que tienen una gran producción sin salida.

Heredia dijo que en este año 2021 los productores lograron una cosecha extraordinaria, porque el Ministerio de Agricultura instaló las trampas de capturas de monitoreo de lo que podría ser la mosca dañina a la fruta y se ha trabajado bastante en eso, pero ahora después que se puede vender el mango al mercado local y se puede exportar es todo lo contrario, porque la cosechas se están perdiendo.

Indica que las grandes mayorías de la variedad de mangos pertenecen al Keitt, y muy poco Tommy Atkins y Valencia Pride, todos se están cayendo al suelo y se pudren, porque no han encontrado a quien vendérselos, porque además la población local no es lo suficiente para consumir la cantidad de mango que tiene la actual cosecha.

Dijo que el proyecto sobrepasa más de 24,000 matas de mango, lo que en cálculos sobre pasa una gran cantidad de frutos, pero lo que está pasando es increíble frente al sueño que le fue vendido y lo que le ha quedado al agricultor es ponerse la manos en la cabeza.

Estudios

El profesional y productor, tras ver con preocupación la perdidas de los mangos, dijo que eso lo que indica es que cuando los proyectos no tienen estudios de pre-factibilidad, porque fue implementado solamente para satisfacer personas ajenas y no beneficiar las necesidades del verdadero productor, quienes están pagando las verdaderas consecuencias endeudado con el Banco Agrícolas y la producción perdiéndose porque ni siquiera la gente quiere el mango porque hay demasiados.

“No sabemos que vamos hacer, yo mismo he hecho varias diligencias de mercado en Santo Domingo, he conversado con los grande vendedores y no he podido lograr un mercado seguro” dijo.

Sostiene que el cultivo de mango aunque se hizo con un propósito, la distancia está en contra de los productores de Pedernales, aunque no descarta que eso pueda ser una limitante, por entender que la cosecha de aguacate de la variedad Hass los compradores se dirigen a la zona agrícolas de los Arroyos a comprarlo con un mercado seguro.

Agrega que cree que con la Reforma Agraria lo que se quiso fue para sacar al productor de Pedernales de contexto, donde actualmente todo el consumo de productos agrícolas hay que traerlo a Pedernales desde fuera.

Promesas

Sobre la promesa con el prestamos de RD$47 millones para el cultivo de mango, indicó que muchos agricultores tuvieron que abandonar la siembra, porque muchas de las matas que llegaron eran de malas calidad y otros se desencantaron.

Muchos de los productores de mango tuvieron que asumir ellos mismos el costo de mantener las siembras y los cuidados con insumos, limpiezas de las fincas y otras logísticas y ahora están quebrados.

Además, en ese tiempo, los productores en el cultivo de mango para fomentar y levantarlo, tuvieron que seguir con sus propios recursos, esperanzados de que puedan vender la producción, pero lamentablemente no saben qué hacer.

Desencantos

Con el desencanto que existe en los productores, muchos han tenido que abandonar el seguimiento al cultivo de mango en producción, otros están dispuestos a cortar las matas, lo que ve como un error porque en julio del 2014 que inició el proyecto, anunciado e implementado por el Gobierno de ese entonces, sería catastrófico que el Estado no justifique con la prefactibilidad los proyectos en el caso de Pedernales con el cultivo de mango.

El agrónomo y productor Heredia precisó que tiene la esperanza de que el Gobierno ayude a conseguir un mercado seguro para la venta y la exportación de la fruta, pero le preocupa esta pérdida por lo que cree que la próxima cosecha dependerá del aporte del Gobierno que ahora preside Luis Abinader. La producción de mangos serviría para el consumo, incluso para el desayuno escolar próximo y para la motivación de agroindustrias que le den valor agregado, y que bien pudiera ser una atención de ProDominicana.