Algunos puntos neurálgicos del aumento salarial

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD.

Con el anuncio de aumento de los salarios mínimos de las empresas privadas no sectorizadas se dio a conocer la reclasificación de las empresas y una serie de inquietudes se han creado en el sector trabajador, ya que muchas empresas, antes clasificadas de grandes pasarán a ser medianas y así sucederá con las otras categorías.

¿Qué sucederá con estas nuevas clasificaciones? Resulta que ahora los trabajadores tendrán que verificar si la empresa en que trabaja cae en categoría de grande, mediana, pequeña o micro, ya que los salarios mínimos se moverán de acuerdo a eso.

Según la resolución aprobada este miércoles, todas las empresas que tengan menos de 10 trabajadores y volúmenes de venta de hasta RD$8 millones es una microempresa, una categoría que hasta ahora no existía, estos trabajadores tendrán un salario mínimo de RD$11,900. Antes toda empresa que vendía más de RD$4 millones era considerada grande y tenía que pagar un salario mínimo de RD$17,610.00.

Aún cuando el anuncio de aumento salarial sin trauma parece ser el gran logro del Gobierno, lo cierto es que el salario mínimo de las empresas grandes aún no cubren el costo de la canasta básica de las familias de menores ingresos (quintil 1) que en semanas anteriores se ubicaba en más de RD$22,000.00.

Opinión de Pepe Abreu

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael - Pepe - Abreu, aclaró que aunque las empresas se reclasifiquen no podrán reducir los salarios actuales de los trabajadores, pero esto sí podría afectar a los trabajadores de nuevo ingreso que tendrán que aceptar salarios de acuerdo a la categorización en la que cae la empresa en que trabajará.

Otro punto es que, aunque la empresa no pueda reducir su salario si cae en una categoría menor, el aumento salarial no será igual de significativo para un empleado cuya empresa antes estaba calificada como grande y ahora se ubica en mediana, ya que el alza salarial sería de RD$17,610 a RD$19,250, o sea, un aumento de RD$1,640.00 y no de RD$3,390.

Para el sindicalista serán más las empresas que pasarán al renglón de grandes, que las que bajarán a la categoría de medianas. Indicó que éstas serán medidas por su volumen de ventas brutas, lo que deberá establecerse con claridad a partir de ahora y aseguró que existen mecanismos para verificar eso.

Pepe Abreu destacó que la mayoría de los trabajadores se ubican en empresas grandes y medianas y agregó que la reclasificación empresarial va a obligar al sector a declarar sus planillas de registro laboral en el Ministerio de Trabajo y el Sistema de la Seguridad Social, además de transparentar sus activos y ganancias en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Al responder a la pregunta de qué confianza tiene el sector sindical de que las empresas van a sincerizar sus activos y ganancias, el sindicalista expresó que, aunque no tienen una confianza absoluta, prefieren apostar a que se logrará.

Señaló que existen debilidades en el sistema de inspección laboral, ya que lo único que se les exige a los inspectores de trabajo es que sean abogados y estos al momento de fiscalizar una empresa no tienen mecanismos para medir si esa empresa tiene categoría de grande, mediana o pequeña.

“Este inspector mide, a ojo de vista, lo que puede ser el capital o no de esa empresa”, expresó Pepe Abreu y destacó que para aplicar esta nueva clasificación empresarial el Ministerio de Trabajo tendrá que eficientizar su labor de obligar a que se presente una planilla transparente y también obligará a la DGII a asegurarse de que se reporten los reales niveles de venta de las empresas.

Aumento de 24%

El Gobierno anunció este miércoles un “histórico” aumento salarial de 24% en promedio. Los nuevos salarios serán de RD$21,000, equivalente a un 19% de aumento en las grandes empresas, RD$19,250 para un 59% de aumento en las medianas, RD$12,900 para un 20% de aumento en las empresas pequeñas y RD$11,900 para un 11% de aumento en las microempresas.