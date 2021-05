Presidente asegura se han desmontado las mafias que había en muchísimas instituciones

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, R.D.

"Aquí se ha desmontado la cantidad de mafia que había en muchísimas instituciones, cantidad de mafia, aseguró el presidente Luis Abinader en el especial "a casi un año, con los perioidstas Huchi Lora y Alicia Ortega, exponiendo como un indicador de esto, que se ha duplicado la cantidad de suplidores del Estado por la confianza que existe ahora.

Expuso que se han establecido métodos de alerta temprano para detectar irregularidades en los procesos de compra y señaló que hay una gran cantidad de obras paradas detenidas porque nadie firma algo que incumple con la Ley de Compras y Contrataciones Publicas.

Señaló el problema que habia en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas e indicó que se le buscó la solución a través de su director Carlos Pimentel, porque no todos los casos eran corrupción.

"Yo te puedo decir que desde el gobierno está desmontado eso. Ahora, lo que yo no le puedo asegurar a nadie, señores, es que algún funcionario actuando con las calificaciones que dije anteriormente actúe en ese sentido, lo que yo les puedo asegurar es que va a tener serias consecuencias desde el Gobierno", sentenció el mandataria indicando que no habrá impunidad y que su Gobierno no va a proteger a nadie.

Expuso que hay un proyecto de ley que está sometiendoy que en la Contraloría se va a tener un subdirector de prevención de fraudes, un subdirector de auditoríam que me va hacer auditorías cada seis meses a todas las instituciones públicas y vas a tener una verdadera cámara de cuentas que va empezar auditar a todo el mundo.

"En tres años va a ser más difícil cada vez con los mensajes que estamos enviando, son mensajes duros, mensajes fuertes".