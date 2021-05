Ministros de las Américas visitan proyectos de Fundación Grupo Puntacana

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, R.D.

Los ministros de Turismo de las Américas realizaron un recorrido por las iniciativas ecológicas y sociales de Fundación Grupo Puntacana (FGPC), con el propósito de conocer los modelos de sostenibilidad y desarrollo implementados a beneficio de las comunidades y el medioambiente.

Durante el recorrido participaron el ministro de Turismo, David Collado; el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili y otros ministros de Latinoamérica, acompañados por el presidente y CEO de Grupo, Frank Rainieri; y el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales, Simón Suárez.

El itinerario por los proyectos sociales de Fundación incluyó una visita por el Centro Pediátrico Oscar de la Renta, que, desde el año 2017, ofrece servicios de salud primaria a niños desde temprana edad en la región este; y el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (CEDI), donde se atiende a niños con necesidades especiales afectados por síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y discapacidades de aprendizaje hasta los 12 años.

Asimismo, conocieron la efectividad e impacto de las iniciativas ecológicas y programas medioambientales desarrollados en el Centro de Sustentabilidad, ubicado en Puntacana Resort & Club, tales como el huerto, lombricomposta y los productos creados con materiales reciclables en el Taller de Nuestra Señora de Punta Cana.

Para concluir, los ministros también disfrutaron de amenidades como la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, el campo de golf Corales, Playa Blanca, The Westin Puntacana Resort & Club, La Cana Golf and Beach Club, Six Senses Spa y Tortuga Bay Puntacana Resort & Club.

Recientemente, Puntacana Resort & Club fue nominado como “Resort Ecológico Líder del Caribe” en la edición 2021 de los premios “World Travel Awards”, galardón que reconoce la excelencia en los diferentes segmentos de la industria turística.

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, aprovechó la ocasión para hacer entrega de la placa oficial con la distinción de Embajador de Turismo Sostenible de la OMT al presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, anunciada en febrero de este año.

Reunión de ministros

Los ministros de Turismo de las Américas arribaron al país para la “Reunión de Ministros de Turismo de las Américas 2021”, celebrada del 6 al 9 de mayo en Punta Cana, y organizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR).

En el encuentro se aprobaron importantes iniciativas conjuntas para lograr la “recuperación plena” de la industria turística, que solo en República Dominicana generarán más de 500,000 empleos y se estima que representarán el 17% del Producto Interno Bruto (PIB).