De 135 empresas fabricantes de alcohol, solo 22 estaban reportando impuestos el año pasado

Jhenery Ramírez

Bávaro, RD

El director de Impuestos Internos, Luis Valdez, aseguró que ninguna de las empresas formales para la fabricación de bebidas alcohólicas en el país ha presentado casos con relación a las muertes de personas por alcohol adulterado en las últimas semanas.

Valdez destacó que de 135 empresas que estaban registradas en el país, solo 22 estaban al día con el pago de sus impuestos.

Valdez dijo que desde diciembre de 2020, Impuestos Internos se encuentra trabajando en el tema del alcohol adulterado.

Dijo que este jueves se reunirá con la empresa responsable de la creación del sello de trazabilidad y la aplicación de la plataforma “Revísate”.

Valdez habló durante una reunión a puertas cerradas del Gabinete de Turismo junto a hoteleros de varias regiones del país, teniendo como agenda a tratar el alcohol adulterado.

En la reunión, el ministro de Turismo, David Collado, pidió a los hoteleros comprar a los representantes autorizados y que se cuide toda la cadena de valor de la industria.

“Si sucede un caso, no podemos decir yo contrate a esa compañía. Eso no puede pasar, es inaceptable. Tenemos que cuidar toda la cadena de valor”, expresó Collado luego de que el jefe de la Policía Nacional, Edward Sánchez González, asegurara que en las zonas turísticas no se han reportado muertes de turistas.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Rafael Blanco, destacó qué hay una lista de todos los suplidores que están autorizados a ofrecer sus servicios.