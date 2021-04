Pandemia enseñó que las facturas fiscales de las empresas pueden estar digitalizadas

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

En un momento en que los empresarios y sus contadores y administradores no podían salir a las calles por la pandemia del COVID-19, la cadena de valor de las empresas que estaban totalmente digitalizadas no se vio tan afectada como otras que no lo estaban.

Incluso, algunas pudieron obtener por vía digital sus comprobantes de facturas fiscales y sus órdenes de compra.

“Algo en papel alguien tiene que ir a requisarlo y sellarlo, pero lo electrónico lo revisa el sistema”, explica Gina Lovatón, vicepresidenta de Voxel Caribe, empresa que está certificada como Proveedor de Servicios de Facturación Electrónica para emitir y recibir comprobantes fiscales de forma digital.

Como aprendizaje por la pandemia, Lovatón también destaca que estas soluciones digitalizan y automatizan toda la cadena de suministro de cualquier empresa, como su catálogo, recepción de mercancías, facturas, notas de crédito y pagos.

BaVel de Visa es una de las plataformas que en el país utilizan las empresas para facturas electrónicas y que de acuerdo con Lovatón tiene tres beneficios:

Reduce los errores e incidencias. Favorece la desmaterialización. Mejora el control documental.

“Me gusta explicar que electrónico no es una factura en pdf por correo es una factura que el sistema la lee cruzando tablas de información sin que a mano hubiese una persona revisando un papel. Es todo lo que hacemos en papel en un formato electrónico”, aclara Lovatón.

Tipos de comprobantes fiscales electrónicos

Las facturas electrónicas que se pueden enviar de esta manera son sólo las comerciales, las de un consumo mayor a 250,000, las notas de débito y crédito, los gastos menores, Regímenes Especiales, las gubernamentales y las de proveedores informales.

En este tipo de digitalización se excluyen las facturas generadas con impresoras fiscales.