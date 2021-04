Reforma Fiscal, terror a lo Stephen King

José Lois Malkún

Santo Domingo, RD.

Este famoso escritor de novelas de terror, donde muchos de sus libros han sido llevados al cine, podría muy bien escribir algo de República Dominicana cuando se habla de reforma fiscal.

Por ejemplo, “Posesión Diabólica en el Caribe”. Todos hablan de la urgente necesidad de la reforma fiscal integral y el presidente está consciente de ello.

El FMI en los últimos siete años lo ha reiterado docenas de veces. ¿Y qué sucede?. Que la reforma fiscal para los dominicanos significa subir impuestos. No vale que el Gobierno acompañe esa reforma con una fuerte reducción del gasto y una mejora en su calidad.

Lo que cuenta son los impuestos y para muchos contribuyentes estos solo sirven para que los funcionarios de turno se lo roben y lo malgasten. Sin embargo, ¿Se ha reducido la evasión desde el 16 de agosto pasado, cuando el gobierno inició un fuerte plan de saneamiento del gasto, una sustancial mejora en su calidad y una drástica reducción de la corrupción?. Que va, los evasores son tan corruptos como los funcionarios que roban porque llevan en su sangre el virus del soborno, la tramposería y el chantaje.

En los seis meses y medio de Gobierno se han reducido gastos superfluos en pago de nómina, compras de bienes y servicios, viajes, etc. por unos 36 mil millones (0.6% del PIB). Pero cuando el gobierno intentó introducir algunos impuestos en el presupuesto del 2021 el terror se apoderó de toda la ciudadanía.

Fue como si el diablo apareciera. Cuchillo en la espalda, golpe bajo, burla, absurdo, ilegal, bochornoso, fueron algunas de las palabras usadas para forzar al gobierno a eliminar esos impuestos. Y los eliminó.

En una reciente entrevista televisiva me preguntaron: ¿Usted cree que si se elimina la evasión es necesario subir impuestos?. Les dije tajantemente, No. Si la evasión se redujera al mínimo no se necesitan más impuestos, sino todo lo contrario. Bajarlos. Pero ese es un sueño.

Un mal que llevamos en la sangre. Todos se burlan de los impuestos. Por ello, es la única vez que se produce una alianza estratégica entre pobres y ricos, entre evasores y delincuentes, entre sindicatos y empleadores, y obviamente entre los políticos y los líderes populares. Todos se odian, pero una posesión diabólica los unifica. Sigan jugando con fuego que el abismo está cerca y nos tragará a todos.