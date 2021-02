Aspirante a presidir Cámara de Cuentas dice a la entidad “deben ir técnicos, no políticos”

Santo Domingo, RD

El contador y auditor, Yovanny Feliz Roa, consideró que la imagen negativa de la Cámara de Cuentas es la consecuencia del pago de favores políticos y la poca pericia de algunos de sus miembros.

El aspirante a ser miembro del organismo auditor manifestó que la escogencia de personas con vínculos partidarios e incapaces en materia de auditoría, han convertido a la Cámara de Cuentas en una entidad para generar empleos y disfrutar de privilegios.

Entrevistado por Anibelca Rosario, Hansel García, Marisol Mendoza y Dary Terrero, en el programa “Más Cerca”, Feliz Rosa dijo que la escogencia de miembros sin tomar en cuenta la preparación sobre auditoría como principal función ha traído consecuencias nefastas para la institucionalidad.

“La mayoría de las veces se inclinan por factores políticos y seleccionan personas que generalmente están vinculadas a algún partido político, y eso de verdad no le deja cumplir con la función que le corresponde. Si la comisión no selecciona políticos, los miembros del pleno no van a obedecer a nadie, porque van a obedecer a lo que establece las normas internacionales”, manifestó Feliz Roa.