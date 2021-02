La “Marca-país” es de todos y para todos

IBAN CAMPO

Santo Domingo, RD

Tuve el privi­legio, lo que agradezco, de poder pasar fin de año e inicio de este 2021 en la playa. Siempre que puedo, me gusta darme un baño pa­ra despedir el periodo que se va y dar la bienvenida al que llega.

Tras un par de días de vientos un tanto fuertes y algo de lluvia, el amanecer del lunes 4 de enero hacía presagiar que sería una de esas jornadas memorables del invierno caribeño.

Tumbado frente al mar, con la vista mirando al ho­rizonte, la desvié momen­táneamente al llamar mi atención a dos vendedores de entretenimiento acuá­tico discutiendo y “echán­dose vainas”, como deci­mos aquí, entre ellos.

En un ambiente tan tranquilo y de relax, no era agradable presenciar esa situación. Imagino que lo mismo pensaban en ese instante quienes disfru­

taban del ocio a mí alrede­dor. Y como por mucho que digan que hay que desco­nectar uno nunca lo hace del todo, llegó a mi cabeza la idea de la “marca-país” y cómo, en ese momen­to, esos vendedores de pla­ya no es que, a mi modo de ver, estaban contribuyendo con ella.

Una cosa llevó a la otra y recordé la polémica que se había organizado al día siguiente de haberse rea­lizado un gran evento de lanzamiento de la marca República Dominicana.

No son su todo

Hubo gente entonces que me preguntaba mi opinión. Ni la expuse entonces ni lo haré ahora. En aquella oca­sión lo único que vi fue un logo y un tagline. Pero nun­ca he tenido acceso a lo que para mí es lo importante y lo que guía una parte de mi práctica profesional. Porque la “marca-país” no es un lo­go ni un tagline. Ambos ele­mentos forman parte de ella, pero no son su todo.

Para mí, la “marca-país” es tener un propósito que plasma nuestra razón de ser y guía nuestro camino en la vida. Es la credibilidad que se deriva de las experien­cias que vivo con los pro­ductos, servicios y vivencias que me ofrece. Es la integri­dad que forja a través del respeto y cumplimiento de los preceptos instituciona­les y de los valores éticos y humanos que se practican. Es el resultado de la contri­bución de sus ciudadanos, de la forma en la que les sea posible llevarla a cabo, pa­ra mejorar el desarrollo de las personas con el que ga­nar en calidad de vida. Es la transparencia con la que se actúa a través de la comu­nicación para que nada im­portante de carácter públi­co quede oculto y restrinja oportunidades o genere pri­vilegios.

La “marca-país” nace de dentro y es de todos para todos. Entre todos la tene­mos que construir y todos la tenemos que vivir. A todos les tiene que doler y les tie­ne que generar orgullo. En­tre todos la debemos revi­sar y todos la tenemos que hacer evolucionar. La tene­mos que hacer nuestra pa­ra que forme parte de nues­tra esencia, de manera que la podamos compartir con otros ciudadanos de otros países, porque nos visitan o porque se la hacemos llegar, para que la reciban tan ge­nuina como es y se animen a vivirla como nosotros.

Y, claro, igualmente im­portante -o más- para que tenga un impacto econó­mico positivo atrayendo in­versiones y viajeros y pro­vocando el incremento de exportaciones, es contar con una excelente comunica­ción: estrategia, plan y ejecu­ción. Sin ella, nada de lo que logremos dará resultado. To­do eso, por lo menos, es la “marca-país” para mí.