BC asegura turismo se recupera

Santo Domingo, RD

En julio-diciembre, en Re­pública Dominicana se re­cibieron 1,011,224 turis­tas, luego de la reapertura de los aeropuertos, de los cuales 348,464 llegaron en diciembre, reflejando una continua la tendencia hacia la recuperación gra­dual del sector.

Los datos están conte­nidos en un informe del Banco Central, en el cual se proyecta una varia­ción interanual de -1.5% en el Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE) diciembre, lo que constituye una importante mejoría respecto al -3.4% de noviembre, al -4.3% de octubre y al -29.8% de abril.

Reapertura

El Banco Central informa del imacto de la pande­mia, el cual se reflejó en el flujo interanual de viajeros en el segundo trimestre del año 2020, que fue nulo (-100.0%).

No obstante, reitera que luego de la reapertura de los aeropuertos en julio, el turismo se ha ido recupe­rando gradualmente. Pa­ra que se tenga una idea de la magnitud de la me­joría experimentada hasta el momento, dice, si se to­man en consideración las cifras del mes de diciem­bre de 2020, la llegada de visitantes no residentes (extranjeros y dominica­nos) alcanzó los 348,464 turistas, representando un 55.8% del total de visitan­tes no residentes que arri­baron al país en diciembre de 2019.