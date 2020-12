Paliza afirma que al Gobierno no le agrada endeudarse

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD.

El ministro Administrati­vo de la Presidencia, Jo­sé Ignacio Paliza dijo que el endeudamiento sola­mente es propio cuando el país lo necesita.

El ministro se refirió a la colocación de valores de la deuda pública por un monto RD$291,528,4 millones aprobado ayer en el Senado en dos lec­turas consecutivas.

“El endeudamiento es propio cuando el país lo necesita, hoy lo necesi­tamos”, dijo el ministro al responder a preguntas de periodistas que cubren las incidencias del Palacio Nacional.

El funcionario en­fatizó que el Gobier­no pasado se endeudó innecesariamente en momentos que no debía.“Las tendencias pasadas de gobiernos anteriores era endeudarnos cuan­do el país no lo necesi­tába, cuando estábamos creciendo por encima inclusive del promedio de América Latina y el mundo, ahí nos endeu­daron hasta donde más no podíamos”, indicó Paliza.

Dijo que el Gobierno recurrió a préstamos pa­ra que el sector salud ten­ga los recursos del próximo año. “Hoy lamentablemen­te tenemos que acudir a esas herramientas para ha­cer que el país marche y pa­ra hacer que áreas sensi­bles, como por ejemplo el de la salud, tenga los recur­sos del año que viene para afrontar el reto que tene­mos por delante”, expuso el funcionario.

No les agrada endeudarse

Paliza refirió que no es del agrado del nuevo Gobierno endeudarse. “No nos agra­da, no es una política con la que nos identificamos el Gobierno dominicano ac­tual, pero tenemos que salir adelante en esta crisis para ir corrigiendo los males du­rante el año “, expuso el mi­nistro.

Destacó que la gestión pasado les dejó sobre la me­sa las prácticas incorrec­tas de un gobierno desor­ganizado y dijo que este Gobeirno “quiere ir repa­rando esos entuertos”.

Ante la nueva cepa

Paliza expresó que se han estado haciendo esfuer­zo por incentivar el turis­mo pero que en primer lu­gar está la salud del pueblo dominicano, por lo que el Gobierno está tomando las medidas pertinentes para evitar nuevas amenazas.