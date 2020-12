Experto afirma modificación a sistema pensiones debe ser para mejora

Santo Domingo, RD

El director del Programa Global de Pensiones y profesor de la Universidad de Barcelona, Diego Valero, aseguró que si República Dominicana quiere un sistema de pensiones fortalecido, debe abordar de manera seria su reforma.

En ese sentido, sugirió a la Comisión Bicameral que va a estudiar la reforma a la Ley de Pensiones, que solo analice los proyectos que tengan una memoria económica solvente que los avale.

A través del artículo “Pensiones: reformar para mejorar”, el experto afirma que se oyen demasiadas voces que, a veces sin pleno conocimiento o por posicionamientos políticas, se manifiestan en contra del actual sistema de pensiones.

Aclara que el mismo tiene la ventaja de ser el último en América Latina y el Caribe que hizo reforma estructural y eso permitió aprender de los antecesores.

“No olvidemos que la seguridad social debe servir, y por tanto adaptarse a las características de la población, y no al revés” sugiere uno de los párrafos del texto elaborado por el experto.

Partiendo de ahí, resalta que “una buena ley fue aprobada en 2001, lo que era imprescindible para proteger adecuadamente a la población, pero una buena ley, por sí sola, no es suficiente si luego no se desarrolla como está previsto, o aún peor, no se cumple. Los resultados no serán los esperados, pero no será a causa de la ley, sino precisamente por su incumplimiento”.

Valero explica que cuando un trabajador está afiliado (como es la obligación de toda empresa y trabajador), su empleador y la propia persona cotizan, en un importe, redondeando, del 10% del salario, en una proporción que es prácticamente un 70% a cargo del empleador, y un 30% a cargo del empleado. Esos recursos, que automáticamente son propiedad del trabajador, se invierten en los mercados financieros buscando la mejor rentabilidad.

Eso hace que, en el momento de pensionarse, del monto total que se reciba como pensión, más de un 60% va a corresponder a rentabilidad y menos de un 40% a aportes. Haciendo el cálculo de manera sencilla, por cada peso que pone un trabajador de forma directa en su fondo de pensiones, recibirá 10 (el resto será el aporte del empleador y la rentabilidad acumulada), aduce el también economista.

Valero agrega que el país aún está a tiempo para corregir cualquier debilidad del sistema, si mantiene lo bueno del mismo, termina de poner en marcha lo que no se ha hecho y corrige lo que no ha funcionado.