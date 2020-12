BB-/B, aprovechémoslo

José Lois Malkun

La Agencia calificadora de riesgos S&P Global, acaba de publicar un informe sobre la Republica Domi­nicana donde mantiene la califi­cación crediticia del país en BB-/B para el corto y largo plazo. La visión general de la agencia es la siguiente:

1. La grave conmoción de la pandemia CO­VID-19 ha exacerbado los riesgos fiscales, ex­ternos y de deuda de la República Dominica­na, reduciendo la flexibilidad del gobierno para responder a posibles nuevos shocks ex­ternos.

2. El firme mandato de la nueva adminis­tración en el Congreso podría permitir algu­nos progresos en las reformas estructurales clave.

3. Estamos reafirmando nuestras califica­ciones crediticias soberanas ‘BB-/B’ en la Re­pública Dominicana.

4. Las perspectivas negativas indican nues­tra opinión de que, en el contexto de graves recesiones económicas, la incapacidad de larga data para aprobar reformas significati­vas podría exacerbar las debilidades externas y fiscales, así como debilitar la recuperación económica. Es importante entender las im­plicaciones de estos señalamientos porque el mantener la calificación crediticia es producto de la confianza puesta en el nuevo gobierno. Sobre este particular S&P Global señala lo si­guiente, citamos:

“El presidente Luis Abinader (Partido Re­volucionario Moderno, o PRM) asumió el cargo en agosto de 2020 por un mandato de cuatro años. Su fuerte mandato podría ser un buen augurio para las perspectivas de la refor­ma. El PRM tiene fuertes mayorías en el Con­greso y el Senado y ocupa la mayoría de los municipios del país.

El presidente corrió con una plataforma de urgencia para aprobar reformas. Sin embar­go, la reciente y severa recesión ha puesto de relieve las vulnerabilidades fiscales y externas del país. La nueva administración se enfren­ta al desafío de abordar el impacto de la con­moción económica en 2020, así como el des­contento social que se deriva de la presunta corrupción y las ineficiencias del sector públi­co a lo largo de los años”

Para que no quede dudas, no fuimos afec­tados en la calificación crediticia porque Stan­dard and Poor’s entiende que las medidas que está tomando el nuevo gobierno van por el camino correcto sin obviar los riesgos que se avecinan.

La agencia destaca el tema de la con­solidación fiscal, el amortiguamiento de la deuda las perdidas en el sector eléctri­co y la transparencia administrativa, como prioridades que deberán ser abordados de inmediato.

Finalmente, nos advierte que esta califica­ción podría reducirse en los próximos 6 meses de no realizarse estas reformas para restaurar la recuperación económica.