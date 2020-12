Deudas y ahorros: principales destinos para la regalía pascual

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Cuando Listín Diario empezó la encuesta de en qué la gente gastaría su regalía o salario de navidad, la primera respuesta fue muy poco alentadora. “Yo no tendré sueldo 13”, respondió Ivelisse, no porque esté desempleada, sino porque el dinero extra que recibirá este mes será para pagar deudas. Ella manifiesta que todavía tomando su salario de navidad para estos fines, no podrá saldarlas completa.

Así como Ivelisse, la mayoría de personas consultadas por este medio destinarán estos recursos para apaciguar sus compromisos financieros como tarjetas de crédito, extracréditos y préstamos personales, de vivienda o de vehículos.

Luisa es una joven que comentó que también utilizará su regalía pascual para pagar una tarjeta de crédito y sobrevivir hasta que vuelva a cobrar a fin de mes.

Esteban, Francisco, Kevin, Francisca, Estela, Rosa y Jerika contestaron que el dinero extra que recibirán este diciembre será usado para saldar deudas que en todo el año han estado, pero con esta entrada podrán, por fin, pagar ahora.

Kelvin y Denisse tienen la misma situación. A ambos se les dañó su celular esta semana, por lo que tuvieron que dtomar dinero prestado para resolver el problema y saldar la deuda con su doble sueldo.

Nurys, otra de las consultadas, expresó que pagará parte de sus deudas, pero no dejará de comprar ropas para su hija y algunos regalos para familiares.

Otra joven dijo que abonará un porcentaje de su doble al capital de un préstamo, ahorrará dinero para una cuenta que tiene a nombre de su hija y el resto será para ahorrar junto a su esposo. Paola respondió que abonará su salario de navidad al préstamo de su vehículo, mientras que “sabiamente”, Yaniris no lo gastará porque “en enero la cosa se va a poner dura”.

Katherine es una servidora pública y por eso, para ella, lo más efectivo será pagar algunas deudas y guardar dinero para cuando sea cancelada del Estado.

María y Liliana están embarazadas y por eso destinarán su salario 13 a artículos del hogar y a comprar lo que necesitarán para su bebé. Ambas también esperan destinar una pequeña parte del dinero para deudas. Ana lo iba a utilizar para seguir con la construcción de su casa, pero por las lluvias pasadas deberá invertirlo en acabar con las filtraciones que se les han generado.

Para el futuro

Muchos de los consultados también tomarán su salario 13 para ahorrarlo. Tal es el caso de Joel, quien quiere cambiar de carro. Elvira ahorrará y usará el resto para arreglos del hogar y comprar ropa.

Yulissa es nueva en su trabajo, por lo que no percibirá un sueldo completo. “Eso no dará para nada. Voy a ahorrarlo y a resolver algunas cosas que se presentan justo en el mes de diciembre”, aseguró.

Ángela quiere ahorrar este dinero, pero para ella “en diciembre siempre aparece algo”. Kiara, Meilyn, Kevyn, Chalia, José, Mayelin, Madeline, Pamela y María comentaron lo que harán con su sueldo. Todos manifestaron que ahorrarán.

SEPA MAS

La gente opina cómo lo usará

Amortizar

Henry abonará su sueldo de navidad al capital de su préstamo hipotecario, mientras que Jassiel y Yoran lo invertirán en sus negocios.

Otros usos

Algunos indicaron que guardarán la regalía para hacer turismo interno o viajar al exterior. En tanto, otros esperan dar mantenimiento a sus vehículos como cambio de gomas y aceite o pagar el seguro.

“No darán para nada”

