Cambios en las proyecciones económicas

José Lois Malkun

1. La Ejecución presupuestaria (déficits)

Entre las cifras originales del presupuesto 2020 y las cifras reales al mes de octubre ya se observa un distanciamiento importante debido las razones que todos conocen.

La pandemia del coronavirus ha disparado el gasto publico y mermado considerablemente los ingresos tributarios abriendo una brecha mayor en el déficit presupuestario. Una brecha que puede hasta cuadruplicar la prevista originalmente.

Para que visualicen las magnitudes de esta importante variable económica, llamada déficit, y entender los retos que tendremos en el futuro para volver a la normalidad, resumimos los resultados del 2020 en base a las cifras originales y reales cortadas al mes de octubre.

Cifras antes y después de la pandemia cortadas al mes de octubre del 2020 (FUENTE DIGEPRE)

Antes la pandemia

(original)

a. Ingreso estimado: RD$750,823 millones

b. Gasto estimado: RD$861,074 millones

c. Déficit Gobierno Central: 2020: 2.2% del PIB (RD$110,241)

d. Déficit primario: 0.8% del PIB

e. Déficit consolidado (incluyendo BCRD): 3% del PIB

Después de la pandemia

(real)

f. Ingresos totales al mes de octubre: 513,648 millones

g. Gastos totales al mes de octubre: RD$731,998 millones

h. Déficit Gobierno central al mes de octubre: 4.4% PIB

i. Déficit primario: 1.3% del PIB

j. Déficit consolidado (con BCRD): 5.2% del PIB

Esta es una fotografía de antes de la pandemia y lo sucedido al mes de octubre del 2020, después de la pandemia (cuadro 1)

Mucho pensaran que la cosa no es tan mala como la pintan, pero hay que proyectar los dos meses que faltan del año para ver las verdaderas dimensiones del problema.

Ahora veamos las proyecciones a diciembre del 2020 basado en cifras de DIGEPRE a octubre. Reiteramos que son estimados que pueden probablemente ser un poco mayor.

Resultados a diciembre 2020 (proyectado)

a. Ingresos estimados: RD$653,000 millones

b. Gastos estimados: RD$1,050,000.000 millones

c. Déficit Gobierno Central: 7.8% del PIB (RD$393,000 millones)

d. Déficit primario: 4% del PIB (RD$200,000 millones)

e. Déficit consolidado (incluye BCRD): 8.6% del PIB (RD$430,00 millones)

El déficit del Gobierno Central estimado por las autoridades es de 9.3% del PIB, pero eso dependerá del comportamiento de los ingresos, que están mejorando y de los gastos, que pudieran ser menor, acercando esta cifra a un rango entre 7.6% y 8% del PIB.

¿Como se viene financiado ese déficit RD$220,000 millones al mes de octubre, que podría cerrar el año en alrededor de los RD$393,000 millones?

Con un mayor financiamiento. O como se conoce “un aumento en las fuentes financieras”

2. Financiamiento presupuestario (Deuda)

En el presupuesto original del 2020, se había consignado un financiamiento neto de RD$110,251 millones equivalente al déficit estimado por el gobierno (2.2% del PIB).

El financiamiento neto es el resultado de restarle a los nuevos préstamos contraídos por el gobierno, el pago del capital de la deuda. Por ello, el incremento de pasivo se estimó en RD$246,295 millones y la disminución de pasivo en RD$136,044 millones, arrojando un balance neto de RD$110,251 millones.

¿Pero que ha sucedido después de la pandemia? Al octubre 2020 ese financiamiento alcanza la cifra de RD$527,189 millones (US$9,580 millones) más que duplicando el programado originalmente de RD$246,295 millones (US$4,400 millones). En cuanto a la disminución de pasivos apenas sube a RS$139,262 millones (US$2,480 millones), quedando casi igual al estimado original (Cuadro 1)

¿Qué significa eso en términos de la deuda del SPNF?

El aumento de la deuda, a octubre escaló los US$45,370 millones. Esto representa, en comparación al 2019, un aumento de U$S9,450 millones (26.3%) que podría subir a US$10,000 millones a final del 2020 (27%).

Ejecución presupuestaria enero-octubre 2020 (RD$)

Fuente: DIGEPRE

La diferencia con los datos de la Dirección de Crédito Publico, es que están cortados al mes de septiembre, como se observa en el cuadro 2. Aquí la deuda aumenta de enero a septiembre en US$7,149 millones).

Deuda publica no

Financiera (en US$)

En términos del PIB ya alcanzamos el umbral de riesgo debido a que solo la deuda del sector público no financiero roza el 55% del PIB, pudiendo cerrar el año en 57% del PIB (grafico 1).

Relación deudaPIB del SPNF

Fuente: Dirección de Crédito Publico

Finalmente, si incluimos la deuda del BCRD, esta relación deuda/PIB, se dispara a un 68%, pudiendo llegar a los albores del 70% del PIB al finalizar el año.

Visto así, ya no parece tan fácil afrontar los retos que hay por delante. Habrá que hacer un esfuerzo descomunal para que en el año 2021 un crecimiento positivo, cualquiera que sea, se traduzca en una reducción del déficit y en un aumento más moderado de la deuda.

Solo así podremos, a partir del 2022 y 2023, comenzar a frenar el ritmo de endeudamiento (tope 10% anual crecimiento anual) y llevar el déficit a un nivel menor del 4% del PIB, siempre que se concrete una reforma fiscal a partir de mediados del 2021.

Esto niveles de endeudamiento y déficits para los años venideros son todavía muy altos, pero están basados en que la pandemia se extenderá durante todo el 2021 exigiendo más recursos para la salud, los programas sociales por igual y la inversión pública tiene que aumentar muy por encima de los niveles de años anteriores.

Todo esto supone que Dios nos protegerá de una segunda ola del COVID.