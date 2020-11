Temen rebrote del Covid-19 en Europa afecte exportaciones

Lilian T./Patria reyes

Santo Domingo, RD

En momentos en que la economía dominicana comienza a recuperarse, los países más grandes de Europa han comenzado nuevamente a implementar restricciones debido al rebrote de la Covid-19.

Esto podría tener un impacto negativo en el país a causa de la disminución de la demanda de productos agropecuarios y a las limitaciones para viajar al extranjero.

La directora ejecutiva de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Ivonne García, consideró que los productores de rubros perecederos como vegetales y frutas (piña, ajíes, tomates, aguacates y otros) serán los más afectados por la dificultad de tenerlos a tiempo en su destino cumpliendo con las normas y los protocolos.

El embajador de la Unión Europea (UE) en República Dominicana, Gianluca Grippa, explicó que aunque los países europeos están tratando de mantener sus economías abiertas en esta segunda ola de la pandemia, la demanda de algunos bienes, como el café, pueden disminuir debido al cierre de bares y restaurantes.

Entre los destinos hacia los que el país exporta productos que podrían verse afectados García citó Reino Unido, Alemania, Suiza, Bélgica y España. “Ya Francia cerró, cerró Italia y España también piensa cerrar”, manifestó la ejecutiva de la JAD presagiando que podría pasar lo mismo que sucedió al inicio de la pandemia cuando los productores de estos rubros no encontraban transporte aéreo para enviar sus productos hacia esos países.

Explicó que los productos tradicionales que viajan en furgones seguirán llegando a los puertos, pero los perecederos tendrían que enviarse en un avión carguero y en circunstancia especiales.

García indicó que el confinamiento en esos países europeos podría causar grandes pérdidas a productores nacionales, sobre todo a los que producen vegetales en invernaderos y los que dedican a la exportación de frutas. “Nosotros hemos venido produciendo y si no hay las salidas al mercado (…) se deprimen los precios, hay grandes pérdidas y esto podría llevar a la quiebra a muchos productores”, vaticinó García destacando que esta podría ser una situación muy delicada que ameritaría del buen manejo de Gobierno en el auxilio de los sectores más afectados.

El comercio sigue

Grippa explicó que aunque Europa no ha restringido el comercio con el exterior, el consumo sí puede disminuir, al igual que los viajes hacia el extranjero. Refirió que algunas líneas aéreas han comenzado a acortar el número de vuelos porque no hay pasajeros. Indicó que incluso dentro de la UE el movimiento de personas se ha reducido, por lo que hasta los trenes internos se han parado porque es demasiado caro mantenerlos activos cuando no hay pasajeros. Grippa destacó, no obstante, que aunque el intercambio comercial de República Dominicana con Europa disminuye en algunos renglones, en otros aumenta, por lo que, en términos generales, el comercio se ha mantenido estable.

Indicó que las exportaciones de equipos médicos han crecido muchísimo y que las de banano se mantienen porque es un producto de consumo familiar.

Crono RD

Ayer

Hasta ayer 5 de noviembre RD registraba 129,300 casos de Covid-19 acumulados.

24 horas

En 24 horas se reportaron 476 casos nuevos, según el boletín 232 de Salud Pública

21%

De 3,284 camas destinadas para pacientes con la enfermedad se encontraban ocupadas 674, un alza de 21% en un día.

33%

La ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) subió 33%.