Abinader afirma “es momento de invertir en República Dominicana”

Durante su exposición, co­mo parte del “Forecast on the America and the Ca­ribbean” (FOLAC), el pre­sidente Luis Abinader Co­rona, dijo que su Gobierno trabaja para atraer una mayor inversión extran­jera, impulsar el “Nears­hore”, posicionar al país como “Hub Logístico Re­gional” y eliminar la buro­cracia gubernamental.

Durante una reunión con congresistas norte­americanos que integran el Caucus de los Amigos de República Dominica­na, miembros de la dele­gación de Semana Domi­nicana, estos abordaron la situación actual de la eco­nomía del país y plantea­ron estrategias para su re­cuperación.

Detalles

Atraer una mayor inver­sión extranjera al país, im­pulsar el “Nearshore”, tra­bajar para que República Dominicana sea un Hub Logístico Regional y elimi­nar la burocracia estatal forman parte de las priori­dades del Gobierno.

Así lo afirmó el primer mandatario durante su po­nencia en el FOLAC, que organiza la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América La­tina (AACCLA, en inglés) y que se produjo en el con­texto de la 28 edición de Semana Dominicana en Estados Unidos.

“Este es el momento de invertir en la Repúbli­ca Dominicana y de crear alianzas estratégicas que incidan en la creación de nuevas oportunidades de negocios para fortalecer la competitividad del país y estrechar las relaciones con nuestro principal socio comercial”, afirmó Abina­der ante la audiencia virtual que siguió el acto.

Ventajas

Abinader Corona se mos­tró a favor de que el país aproveche su privilegiada localización geográfica pa­ra impulsar el Nearshore y aprovechar la tendencia de empresas norteamericanas que están recolocando sus cadenas de suministro en mercados más cercanos.

Durante el conversato­rio, el Presidente destacó las bondades que ofrece el país para atraer la inversión ex­tranjera en términos de in­fraestructura, facilidades a la inyección de capitales y los acuerdos de libre comer­cio de los cuales República Dominicana es signataria.

El mandatario habló de la importancia del acuer­do firmado recientemente con la Corporación Finan­ciera de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna­cional (DFC, en inglés) y el desarrollo del programa “América Crece”, mediante el cual el país podrá acceder a financiamientos de hasta US$2,000 millones y que, según afirma, incidirá en la recuperación económica de empresas de los sectores energético, turístico, infra­estructura, zonas francas y medianos negocios del país. “El principal objetivo de nuestro Gobierno consiste en crear unos 300 mil nue­vos empleos en los próxi­mos años, que proyectamos lograr a través del creci­miento de las empresas me­diante el establecimiento de alianzas público-privadas y la apertura a la inversión extranjera”, puntualizó.

“Burocracia Cero”

El Presidente dijo que in­troducirá próximamente al Congreso un proyecto de ley para establecer el pro­grama “Burocracia Cero”, que trabaja en colaboración con la Cámara Americana de Comercio de la Repúbli­ca Dominicana (Amcham­ DR), y con el que se busca eliminar la burocracia gu­bernamental para agilizar y hacer más eficiente la admi­nistración pública.

El conversatorio con Abi­nader Corona se produjo en el marco de la Semana Dominicana, acto que pro­mueve el clima de nego­cios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre Repú­blica Dominicana y Estados Unidos, y que por prime­ra vez se desarrolla en una modalidad online.

Estudian estrategias para recuperar economía de RD con congresistas de EEUU

Para analizar cómo estre­char las relaciones bilatera­les, dinamizar el turismo, la economía dominicana y oportunidades de Near­shore, congresistas norte­americanos que integran el Caucus de los Amigos de República Dominicana par­ticiparon este miércoles en una reunión virtual con miembros de la delegación de la Semana Dominica­na en Estados Unidos. En el encuentro participaron los congresistas Adriano Espai­llat, Lori Traham, Joe Ken­nedy y Vicente González. Por parte de la delegación estuvieron Roberto Herre­ra, presidente de Semana Dominicana; William Mala­mud, vicepresidente ejecu­tivo de AmchamDR; Simón Suárez, pasado presiden­te de Asonahores; y Steven Puig, presidente ejecutivo del BHD León.

SEPA MAS

Participantes de EE.UU.

Adriano Espaillat

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat afir­mó que desde ese país se continúan haciendo importantes esfuerzos para estrechar las rela­ciones entre República Dominicana y Estados Unidos, así como tam­bién con la diáspora de criollos residentes en ese país.