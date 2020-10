En vez de ajustes con nuevos tributos las políticas deberán sustentarse en la expansión

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

En una economía en con­tracción, las políticas ma­croeconómicas desaconse­jan aplicar ajustes y, mucho menos, apelar a los aumen­tos de impuestos.

En términos macro, pa­ra impulsar la demanda, es decir, impulsar a la gente al consumo, lo que históri­camente se ha hecho en el mundo es apelar a medidas expansivas de bajos intere­ses, flexibilizaciones, asis­tencia social, aún a costa de financiamiento.

Esto ocurre, en todo el mundo, y más ahora en momentos que la crisis sa­nitaria mundial del corona­virus Covid-19 tiene hasta a las economías adineradas con “las patas de la mesa hacia arriba”. En República Dominicana, la actual crisis es nunca vista y de magni­tudes inimaginables meses atrás, pero esto no puede ser óbice para implantar un modelo impositivo no pro­gresivo, basado especial­mente en el consumo, bajo las actuales circunstancias. Varios economistas de dis­tintas corrientes coinciden en que resulta necesario revisar el proyecto de Pre­supuesto 2021 presenta­do por el Gobierno y que se encuentra bajo estudio bi­cameral, de forma que las medidas que resulten apro­badas no infrinjan acuer­dos comerciales suprana­cionales, que no se afecte la inversión extranjera di­recta, ni la competitividad-país que analizan organis­mos internacionales como el Banco Mundial, con su reporte Haciendo Nego­cios (Doing Bussinees).No es solo porque las políticas restrictivas frenan el creci­miento de las economías, sino potque por primera en vez en la historia económi­ ca mundial el Fondo Mone­tario Internacional ha mos­trado flexibilidad con el endeudamiento, en aras de que no se afecte más a las poblaciones vulnerables. Monetaristas como Luis Manuel Piantini, creen que “mientras más restricciones les pones a los pagos exter­nos más negocios y ganan­cias se le abren a los genera­dores de divisas”.

Sugieren que en vez de 8% se graven con hasta un 89% transitorio las ganancias de grandes corporaciones, ba­jar el 4% del PIB a la educa­ción a un 3%, iniciar opera­ciones de mercado abierto con bonos locales, apropiar a la Tesorería de las cuentas abandonadas de ahorristas, y de las fianzas de grandes contratos, entre otros.